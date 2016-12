La Comunitat de Sant Egidi convoca un acte per la pau

La Comunitat de Sant Egidi organitza un acte per la pau, aquest dia 1 de gener, amb una marxa en més de 70 països per recordar totes les terres del món que esperen la fi de la guerra, font de patiment per a molts pobles i responsable de totes les pobreses, i la fi del terrorisme.

Per sumar-se a aquesta convocatòria, que a Catalunya té el suport d'entitats com Justícia i Pau, la Unió de Religiosos de Catalunya i Mans Unides Barcelona, la Comunitat de Sant Egidi de Manresa ha organitzat una concentració per la pau a la 1 del migdia a la Plana de l'Om.