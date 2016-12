Testimonis de Síria: «sóc el que vulguis, però mata'm o deixa'm anar»

Per fer-se la foto per al diari, el germà petit posa bé la bufanda al germà gran. És un gest anecdòtic, però la tendresa que desprèn toca la fibra, sobretot després d'escoltar el brutal relat dels dos protagonistes, dos germans sirians que el 2013 van deixar al seu país.

Tenen 25 i 23 anys. El seu nom, el de tots dos, comença amb M, però prefereixen que no surti sencer. El seu cognom és Babelli. Entre el 19 i el 29 de desembre han passat les festes a casa del seu oncle, Joan Babeli, a Artés. Després de fugir d'Alep, on van patir tortures, van arribar a Grècia amb patera des de Turquia, van travessar part del continent i fa quatre mesos que s'han establert a Alema-nya, un país al qual no es cansen d'expressar el seu agraïment, alhora que condemnen la passivitat de la resta del continent i de la comunitat internacional. Són víctimes d'una guerra que fa més de cinc anys que dura i de la qual no veuen el final «perquè hi ha moltes armes i no hi ha un govern legítim sinó un que mata la gent. Ningú no és legítim». Parlant amb ells, s'arriba a la gens original conclusió que és un conflicte sense lògica. Només hi ha gent que mata i gent que mor. O que fuig, com van fer ells.

Això no és ficció

Escoltar el germà gran explicar les tortures que van patir mentre el seu oncle ho tradueix al català és com submergir-se en una pel·lícula de terror. Això, però, no és ficció. El resum, en el seu cas, és que un noi que va estudiar Literatura Anglesa i estava fent un màster, que treballava de professor a la universitat, que tenia una parella i volia fer un doctorat, va veure, impotent, com li robaven el futur.

Allà, el servei militar és obligatori. «Nosaltres conscienciàvem l'alumnat per reivindicar la pau a dins de les facultats, però ens van detenir». Després d'allò, l'única opició era fugir. «Sabia quan marxava, però no quan tornaria». Ara, passats tres anys, «no tinc esperança de tornar-hi». I si hi arribés la pau? Demano. «Sí. Sense dubtar-ho», respon de seguida.

Abans de fugir va haver de patir pressions i tortures. «On vivíem nosaltres és zona del règim i havíem d'obeir el que dicta. No podíem opinar. No hi ha menjar, aigua, transport... Res. I les detencions són aleatòries, mai objectives». Com la seva. «Em van detenir per una cosa que no sabia, que ni ells no sabien. Sortia de fer una conferència a la universitat i amb sis o set que anava ens van agafar». Se'ls van endur a un lloc desconegut. «Durant dos dies no ens van dir res i després ens van inter-rogar un per un. Em van demanar com em deia, què feia i que confessés. Jo els demanava què volien saber. Després de dues hores van dir que s'havia acabat el bon tracte. Em van dur a una altra habitació, anava amb els ulls tapats, em picaven amb pals, em feien ferides, em van penjar al sostre i em deien que confessés. Després... em van penjar dues ampolles d'aigua als testicles i m'insistien que confessés, però jo els preguntava què havia de confessar i donaven una puntada de peu a les botelles i el dolor era horrorós. No el puc explicar perquè no l'iguala res. Vaig dir que em matés perquè volia acabar i em deia 'confessa'. Jo desitjava morir. Al final, estàs tan desesperat que els dius que ets el que vulguin. 'Sóc traficant de drogues, d'armes. Sóc el que vulguis, però mata'm o deixa'm anar'».

«Jo estava mort per dins»

El van portar a un altre lloc amb una taula i molt poca llum. «Un altre que hi havia allà va agafar uns papers i em va dir: tu ets un terrorista, un traficant d'armes, de drogues, que mates, que estàs destruint el país perquè ets un traïdor. Deia coses que jo havia confessat però ho havia fet perquè m'estaven picant i el dolor m'hi obligava. Em deien que si no signava continuarien, però signar era una condemna de mort per a mi i la meva família». Va durar un mes. «Quan estaven avorrits, entraven. Estàvem despullats i ens tiraven aigua freda i amb sal després de fer-nos ferides amb els ganivets». Quan hi havia manifestacions li ensenyaven una foto i li demanaven qui era el seu déu. «Jo els preguntava quin volien que fos». Va signar. Després, el van portar a una altra presó dos mesos més. D'allà van anar al jutge i el van deixar lliure. «A partir d'aquí jo estava mort per dins. No volia sortir de casa. He passat molt temps tancat i l'única sortida que veia era fugir del país».

El seu germà va viure una situació semblant, però amb els rebels. Va ser anant a buscar menjar amb el seu cunyat. Només hi havia un camí entre el govern i la resistència i els van capturar. El cunyat li va dir que no parlés. Es tractava de descobrir en quin bàndol estaven per fer veure que n'eren simpatitzants i salvar la vida. Els van portar a veure l'emir amb els ulls tapats i, altre cop, tocava confessar. Fuetades, acusacions, violència. El seu germà duia una carta d'un amic de la infantesa i el van acusar de pervertit, d'infidel. «Portava els cabells llargs i li deien que tenia una cara com les putes i que l'havien de matar perquè s'havia de sacrificar gent com ell». Li van tirar un tret, però no el van matar. Era un estratagema per espantar els altres. Després, li van demanar disculpes i el van deixar anar. Va ser el primer de fugir del país.

Ara, comenta el germà gran, se sent amb ganes de tirar endavant «i de demostrar a Alemanya que som responsables». Mentrestant, quan veu el que passa a Síria, pensa en la seva mare, en el seu pare, «en els nens que necessiten menjar, la gent que té por, fred. La que crida. Al meu país cada dia criden 50.000 vegades perquè cada dia els estan sacrificant 50.000 vegades». Es comunica amb la família per Facebook i WhatsApp, però entre ells només parlen de menjar per por i, malgrat el que va patir, se sent culpable per no ser allà.

Abans d'acomiadar-nos li ofereixo que expressi un desig: «que regni la pau al món». Que així sigui.