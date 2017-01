El primer bagenc de l'any és de Súria i ha nascut aquest diumenge al migdia

En Derek Molero González és el primer nadó de l´any de la comarca del Bages. De Súria, ha nascut aquest matí a la clínica de Sant Josep de Manresa. Els seus pares són Noel Molero, de 32 anys a punt de fer-ne 33, i Àfrica González, de 24. És el seu primer fill.

Derek Molero González ha nascut cap a les 11 del migdia. Pesa 2.850 quilos i medeix 52 centímetres. La roba que li tenien preparada ja li va petita, ha explicat la seva mare. Àfrica González ha donat llum amb una cesària perquè el nen no estava ben situat.

La cesària la tenien programada per aquest dilluns, però just abans de les 12 campanades per celebrar l´entrada de l´any nou va trencar aigües i, després de menjar-se el raïm, la família va decidir anar cap a la Clínica de Sant Josep. «Ja se´m van quedar», explica.

La primera anoienca també ha nascut aquest diumenge al matí. Es tracta de Mar Delgado, de Vilanova del Camí.