Concentració per la Pau a Manresa

Una cinquantena de persones ha dut a terme una concentracio per la pau aquest migdia a la plana de l'Om de Manresa convocats per la comunitat de sant Egidi.

Durant l'acte han llegit un manifest en el qual s'ha recordat que la pau és el bé més preuat al món. Unes pancartes recordaven els paisos on hi ha conflictes, i s'ha fet memòria de la gent que pateix a causa de conflictes bèlics com els refugiats, les vidues i orfes, els malalts i els infants i adolescents.

També s'ha recordat les paraules del papa Francesc que ha dit que el 2017 serà un bon any en la mesura que cadascú busqui fer el bé dia rera dia. Així ed construeix la pau.