La capital bagenca té als carrers un telèfon d'ús públic per cada 3.114 habitants

La capital del Bages té una cabina telefònica per cada 3.114 habitants. Pel que fa a les ciutats mitjanes, Telefónica en garanteix una per cada 3.000 habitants, aproximadament. Així, en ciutats com Vic, amb una població de 43.287 persones, hi ha una cabina per cada 3.091 habitants, i Vilanova i la Geltrú (amb 65.972 residents) en té una per cada 3.298 habitants.

Les xifres demostren com s'ha anat reduint el servei de telefonia d'ús públic en molt poc temps, ja que l'any 2014 Manresa tenia una cabina per cada 2.053 habitants i en aquell moment el nombre era bastant més elevat que el d'altres ciutats mitjanes de Catalunya. La majoria de telèfons públics es troben al passeig de Pere III, i en carrers del seu entorn, i als barris de la Sagrada Família i les Escodines.