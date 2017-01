Una marató per inventar en 36 hores a la UPC de Manresa

Aprendre practicant i gaudir inventant. Seguint aquestes premisses, un grup d'estudiants del grau en Enginyeria de Sistemes TIC de la UPC de Manresa va participar en una marató molt especial: un hackaton. Concretament, es tractava del HackUPC, una cita a la qual van assistir prop de mig miler de joves arribats d'arreu amb inquietuds per la programació i amb l'objectiu de desenvolupar un projecte original en un termini molt concret: 36 hores.

El HackUPC s'autopresentava amb aquestes paraules: «Dream it. Hack it. Ship it. 500 hackers. 36 hours». Estudiants universitaris i d'escoles de secundària d'arreu del món es van reunir el mes d'octubre passat al Campus Nord de la UPC de Barcelona per posar en pràctica els seus coneixements i posar a prova la seva imaginació.

Un dispensador de pastilles

L'experiència va ser enriquidora per a tots ells. Un repte superat i la il·lusió de continuar experimentant. El primer grup d'estudiants de la universitat de la capital del Bages, format per Pol Moreno, Xavi Ledesma, Ivan Solís i Oriol Martínez, tots ells de tercer del grau de Sistemes TIC de la UPC de Manresa, va elaborar un innovador dispensador de pastilles per a residències automatitzat informàticament. «Se'ns va acudir la idea veient que donar la medicació suposava un problema o, si més no, certes complicacions, ja que els tractaments són molt nombrosos i molt variats. A més a més, vam veure que també era una idea extrapolable a altres centres mèdics i ens va cridar l'atenció», explica Ledesma. El seu grup va utilitzar com a materials «una Raspberry, un arduino, diversos selenoides i una placa de circuit imprès que vam dissenyar allà per alimentar tots els dispositius amb un únic seleccionat». La seva motivació principal a l'hora de tirar endavant un projecte com aquest en només 36 hores va ser el fet que «ens agrada l'electrònica i programar, i ens vam plantejar la idea de realitzar un projecte que fes de llaç d'unió entre ambdues coses, tal com fem a la carrera (TIC)».

Amb ganes de repetir

La trobada va ser un èxit i l'experiència molt beneficiosa, tot i que el seu equip no es va poder classificar «per un problema tècnic amb la connexió de la Raspberry amb la base de dades». A la propera trobada, que no dubten a recomanar, especialment «a tots els apassionats de les tecnologies amb inquietuds», lluitaran per superar nous reptes: «tenim previst seguir treballant en el projecte, perquè veiem que és una idea amb molt potencial i que pot ajudar a millorar el sector sociosanitari. També tenim pensat portar la mateixa idea al proper HackUPC amb moltes millores, tant tècniques com funcionals».

Un segon grup de 2n del grau en Enginyeria de Sistemes TIC de Manresa format per Èrik Campobadal, Aitor Riba, Abel Santiago Baldelomar i Marc Bermejo també va participar en el darrer Hack-UPC. Campobadal explica que «era el primer hackaton en què participàvem, ens agrada molt la programació i volíem veure l'ambient que hi havia en un lloc com aquest. La relació entre grups va ser molt bona i ho recomanaríem, tot i que és molt dur estar tantes hores sense dormir o dormint molt poc... en el nostre cas no vam dormir des de divendres al matí fins diumenge a la nit».

Control d'impressores 3D

El projecte que van presentar era un software de control d'impressores 3D -fet en 36 hores- que «permet controlar un nombre indefinit d'impressores en paral·lel sense gaire intervenció d'operaris i que està dirigit a empreses d'impressió». Segons Campobadal, «el nostre material era bastant complet, ja que requeríem software especialitzat però també hardware per fer proves, com la mateixa impressora, material, recanvis, eines, etc. No vam quedar guanyadors perquè per ser finalista havies d'utilitzar eines que proporcionaven els patrocinadors, i el nostre cas va ser un projecte independent».

En aquesta edició del Hack-UPC el projecte guanyador va ser un software especial que generava una cançó aleatòria gràcies a un algoritme que combinava diferents instruments i melodies per crear infinitat de música.

Un grau únic a l'Estat

Els vuit estudiants de la UPC de Manresa que van participar en l'esdeveniment estudien el grau en Enginyeria de Sistemes TIC, únic a l'Estat espanyol i que segueix el model de diferents referents internacionals. Aquests estudis preparen els alumnes per donar resposta a problemes d'enginyeria que integren simultàniament aspectes dels àmbits de l'electrònica, la informàtica i les comunicacions. Una cursa de fons que en aquesta ocasió va permetre superar a alguns dels alumnes una marató molt especial.