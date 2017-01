El nombre de persones per telèfon és més baix a la resta de capitals de la regió

A les altres capitals de comarca de la Catalunya Central la xifra de cabines per nombre d'habitants és més elevada. A Igualada, la segona ciutat amb un pes poblacional més important de la regió, hi ha un total de 17 cabines, el que significa que n'hi ha una per cada 2.293 persones que viuen a la capital de l'Anoia. Si es compten també les que hi ha als municipis de Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui, dos pobles que són a tocar d'Igualada, hi ha un total de 24 cabines.

A la resta de ciutats, n'hi ha menys de deu, però el nombre d'habitants ja és molt inferior. A Berga, hi ha un total de sis telèfons públics, el que significa que n'hi ha un per cada 2.695 persones que viuen a la capital berguedana. Gairebé totes són al passeig de la Pau i als carrers del voltant, i n'hi ha una al carrer de Pere II, que dóna servei al tot el barri de Santa Eulàlia. El barri antic i la Valldan són àrees de Berga amb un important nombre de veïns que queden lluny de les cabines, segons el mapa de la pàgina web de Telefónica.

Solsona té només tres cabines i per tant n'hi ha una per cada 2.971 habitants. Una és al passeig d'Antoni Maria Claret i n'hi ha una altra a la carretera de Bassella, els dos extrems del barri antic, on es concentra la major part de la població. La tercera està més apartada, a la carretera de Sant Llorenç de Morunys, segons la pàgina web de la companyia.

En totes aquestes poblacions la presència de telèfons públics també ha anat disminuint en els darrers anys i el seu ús també. Passejant pels punts on hi ha cabines telefòniques, normalment no es veu ningú que les utilitzi, i s'han convertit gairebé en elements del paisatge urbà que forma part d'un altre temps. Moià, la capital amb menys població, és el municipi que en té menys, dues. El que significa que n'hi ha una per cada 2.978 persones.