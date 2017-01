L´operació per obrir l´accionariat d´Aigües de Manresa topa amb el registre mercantil

El Registre Mercantil de Barcelona ha qualificat negativament la modificació dels estatuts acordada per la junta general d´Aigües de Manresa SA per tal que els ajuntaments i ens públics als quals dóna servei tinguin representació en els òrgans directius històricament controlats per l´Ajuntament de Manresa, per complir una normativa de la Unió Europea.

Les qualificacions negatives afecten diferents articles de la modificació dels estatuts, tots ells referents a quòrums de constitució de la junta general i sobre la composició del consell d´administració.

El registre mercantil també ha detectat una omissió en la redacció d´un article en el qual es determina el caràcter obligatori dels encàrrecs de gestió que es facin a Aigües de Manresa SA per part de les entitats que la controlen, atès que esmenta «administracions a què es refereix l´apartat anterior», quan hauria de dir «administracions i entitats del sector públic a què es refereixen els apartats anteriors». Cosa que es proposa esmenar.

Defectes detectats

Al mateix temps es proposa l´aprovació d´un nou text refós que inclogui l´esmena dels defectes detectats i també l´afegitó indicat.

El regidor d´Hisenda, Josep Maria Sala, ha explicat que en el nombre mínim de membres del consell d´administració s´hi havia posat tres i el Registre Mercantil considera que han de ser vuit i un màxim de quinze.

El motiu que ha empès Aigües de Manresa a modificar els estatuts és que ha entrat en vigor una normativa europea amb noves condicions legals que obliguen a modificar la composició en el capital de les societats municipals.

Les entitats públiques que es beneficien dels serveis d´una empresa com Aigües de Manresa han de tenir control directe en les seves decisions. Així doncs, per tal de continuar rebent el servei, s´han d´incorporar a l´accionariat de la societat.

La notícia que l´Ajuntament de Manresa deixaria de ser l´amo únic d´Aigües de Manresa (vegeu Regió7 del 20 d´octubre) explicava que el consell d´administració és format actualment per 9 membres, tots ells de la corporació municipal de Manresa.