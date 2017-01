Un de cada quatre estudiants del campus Manresa de la UVic-UCC és estranger

Gairebé un de cada quatre estudiants del campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) és estranger. L'últim curs han augmentat el 65% respecte a l'anterior. Actualment són 343 alumnes, la major part francesos atrets pel grau de Fisioteràpia. També n'hi ha d'italians, una quinzena, quatre andorrans i un portuguès. El curs anterior, el 2015-2016, hi havia 209 estudiants de fora; el 2014-2015 en van ser 122; i el 2013-2014 n'eren 60.

Aquest increment d'alumnes d'altres països respon a una estratègia volguda de la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa), assegura la degana de la Facultat de Ciències Socials, Carlota Riera. «Intentem internacionalitzar-nos i anar a mercats de fora per explicar la nostra proposta educativa». Aquest augment d'estudiants de fora no és fruit de l'atzar, insisteix.

Un altre exemple que referma la internacionalització del campus Manresa són les dades d'estudiants que aquest curs 2016-2017 han accedit al centre universitari manresà. El 56 % són de Catalu-nya, el 37 % d'altres països i el 7% de la resta de l'estat espanyol.

Majoria de francesos

Dels 343 estudiants estrangers, 323 són francesos. A primer curs de grau, els que han començat aquest curs, n'hi ha 157. A quart, els que ja acabaran, en són 32.

La majoria fan Fisioteràpia. A França hi ha molta demanda i poca oferta per seguir aquests estudis perquè les places de l'especialitat a la universitat són limitades. Tenen els anomenats numerus clausus. En canvi és una professió de prestigi. A més a més és una especialitat coberta parcialment pel sistema sanitari públic francès.

Amb el pla de Bolonya els estudiants universitaris es poden formar a qualsevol país d'Europa, i «el que vam fer va ser explorar el mercat francès, especialment del sud, que són més propers a nivell idiomàtic, encara que cada vegada més en vénen d'altres zones».

Els estudiants francesos van començar a omplir la Universitat de Girona per fer Fisioteràpia. Posteriorment es van anar desplaçant cap a Vic i més recentment cap al campus universitari de Manresa. No acostumen a anar a Barcelona. En aquest cas no és una tendència natural, comenta Riera. «També tenen en compte l'enfocament de la nostra entitat, el tracte personalitzat que oferim i l'assessorament que fem en tot el procés, que facilita l'acollida».

A més a més de Fisioteràpia es comença a notar un augment d'estudiants francesos de Logopèdia perquè «també hi hem fet l'exposició dels altres estudis».

Itàlia també és un dels objectius de la FUB-UManresa. La majoria d'estudiants italians que fan cap a Manresa cursen Podologia, estudis que al conjunt de l'estat tenen prestigi, comenta Riera. En aquest cas «hem buscat l'avantage competitiu dels estudis de Podologia d'Espanya, i en particular de Catalunya, respecte d'Europa». A l'estat espanyol, per exemple, tenen competències per poder fer intervencions quirúrgiques i en altres països no se'ls forma per realitzar operacions.

«Començarem a anar a fires d'Itàlia i no només per promocionar Podologia, sinó tots els estudis de Ciències de la Salut. És un mercat que en aquest procés d'internacionalització volem explorar». Aquest curs hi ha 15 estudiants italians.

Campus Manresa

En total, el campus de Manresa té aquest curs 1.479 estudiants, el 3,2% més que no pas el curs anterior. El 2016-2017 és el segon ja com a Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Fins llavors havia sigut un centre adscrit a l'Autònoma.

D'aquests alumnes, 415 són nous, amb l'11,6% d'increment amb relació al curs passat. Hi ha hagut un creixement de matrícules a la facultat de Ciències de la Salut, especialment a Logopèdia i Podologia, encara que Fisioteràpia i Infermeria continuen sent els estudis amb més demanda. En Ciències Socials s'ofereixen els graus d'Educació Infantil i Administració d'Empreses.