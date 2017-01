Sor Lucia Caram acompanya l'equip del Barça en la seva visita a infants ingressats

Seguidament a l'entrenament obert al Miniestadi, els jugadors del Barça han realitzat aquest migdia una visita a diferents hospitals de Barcelona, on han saludat els infants que hi ha ingressats. La monja argentina establerta a Manresa Lucia Caram ha acompanyat els jugadors com a membre del patronat de la Fundació FC Barcelona. En concret, Caram ha anat a visitar els infants amb Sergi Roberto, si bé en les sales comuns "he pogut estar amb la resta del meu equip".

Les visites s'han fet a l'Hospital de Sant Joan De Déu de Barcelona, l'Hospital Vall d´Hebron de Barcelona, l'Hospital Sant Pau de Barcelona, l'Hospital Universitari Germans Trias I Pujol (Can Ruti), l'Hospital de Barcelona i a l'Hospital de Nens de Barcelona. També al Cottolengo del Padre Alegre, la Casa Ronald Mcdonald i al Saló Infància.