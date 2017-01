Els amos dels Polvorers no hi han fet cap actuació ni han presentat cap projecte

La Fundació Ibn Battuta, propietària de la fàbrica dels Polvorers, ha esgotat cinc dels vuit mesos que li va donar l'Ajuntament per fer una sèrie d'intervencions amb les quals frenar la degradació que fa anys que arrossega el complex situat al costat del riu. Té temps fins al març vinent. Si no ho fa, s'exposa a una sanció que l'Ajuntament ha preferit no concretar, amb l'esperança que no calgui aplicar-la. De moment, la fundació no ha fet res a la propietat ni ha presentat cap projecte.

Mohammed Chaib, president de la Fundació Ibn Battuta, una entitat sense ànim de lucre destinada a la divulgació cultural i social entre els Països Àrabs i Europa amb seu al barri del Raval de Barcelona, va assegurar a aquest diari el novembre passat (vegeu l'edició del dia 15) que, abans d'acabar l'any 2016, tindrien enllestit el projecte per recuperar la fàbrica manresana, que els va cedir un dels seus anteriors propietaris, Ramon Palou, vicepresident alhora de l'esmentada fundació.

L'Ajuntament va requerir als nous propietaris frenar la degradació de l'edifici com ja havia fet, sense èxit, amb els anteriors. A partir del 5 d'agost passat, quan se'ls va notificar, tenen vuit mesos -fins al març, doncs- per dur a terme les mesures que se'ls ordenen «en espera del projecte de rehabilitació integral i del desenvolupament urbanístic del nou polígon d'actuació», ha explicat l'Ajuntament. Aquestes mesures són les següents: neteja de la runa existent, eliminació d'elements estructurals o constructius inestables, assegurar les mesures per evitar els efectes negatius de l'aigua sobre les estructures i els elements constructius de l'edifici (assegurar la sortida de l'aigua de l'interior de l'edifici, protegir els elements constructius i estructures que puguin veure's afectats pel contacte amb l'aigua de la pluja i tapiar o protegir les obertures), i executar les mesures necessàries per evitar l'intrusisme a l'edifici. En la mateixa resolució es va requerir la fundació per tal que designi un tècnic i que presenti un document tècnic que exposi la concreció d'aquestes mesures a fi de ser avalades per l'Ajuntament.

De moment, no ho han fet, ha informat el consistori, si bé estan dins del termini. Tampoc no han presentat cap altre projecte, com ara quins usos pensen donar al complex, que al catàleg de patrimoni està classificat com un Bé Local d'Interès Cultural (BCIL) i té un nivell de protecció parcial.

Aquest diari no ha pogut parlar amb Chaib malgrat els molts intents fets per tenir la seva versió.