La base del Bàsquet Manresa podrà fer un ús més ampli del complex del Congost

L'alcalde Valentí Junyent i el representant de l'entitat Club Bàsquet Manresa 2015 (CBM 2015), Sebastià Catllà, han signat el conveni regulador de la utilització del Complex Esportiu El Congost per fer entrenaments i partits dels seus equips de basquetbol. Com a novetat respecte de l'any passat també podran fer servir la sala polivalent de condicionament físic (planta entresolat), a més dels 2.246 m2 entre els quals hi ha la pista poliesportiva de parquet.