Manresa denega al Carrefour créixer en amplada, però podrà tenir gasolinera

El canvi de paràmetres en l´ampliació del Carrefour va enfrontar CiU, que governava sola, i ERC, que era a l´oposició. En la decisió final que recull el POUM ha pesat més la posició defensada pels republicans. Es manté, però, el canvi segons el qual l´hipermercat es podrà dotar d´una gasolinera.

El regidor Aloy recorda que en el pla general del 1989 es va fer una modificació de manera que l´aleshores Pryca, que va obrir el 1992, pogués edificar 47.000 m2 repartits en dues plantes, i que el pla del 1997 el que va fer va ser recollir aquests paràmetres ja fixats. Quan van fer l´edifici, però, només van aixecar una planta i els va quedar un romanent de 24.000 m2 que poden materialitzar construint una planta a sobre. «Amb l´aprovació inicial del POUM aquest sostre, en lloc d´estar en planta primera, estava en planta baixa».

Apunta que «durant l´exposició pública hi va haver moltíssimes al·legacions. És el tema que n´ha tingut més. Un total de dinou, tant del sector comercial com dels partits polítics i de persones a títol individual. La UBIC, la FAVM, la Cambra de Comerç, les associacions de comerciants del carrer de Barcelona, del carrer Nou, del carrer d´Urgell, de Sobrerroca, Plaça Major i Voltants, i del Born i la Plana; la CUP, ERC i el PSC, i vuit persones a títol individual. La conclusió és que el Carrefour es deixa com estava en el planejament del 89, que recollia el del 97.

«Com que això és un àmbit que ha està completat i les cessions ja es van fer en el seu dia, en el cas que ho executessin [l´ampliació en alçada] hi hauria una compensació econòmica [per a la ciutat], però no està valorat quant seria». Aloy assegura que no sap d´on va sortir que aquesta compensació serviria per acabar d´urbanitzar l´avinguda dels Països Catalans perquè, «ja des de l´aprovació inicial del POUM, no anava a càrrec del Carrefour sinó del Pla Parcial Camí dels Trullols», que està pendent de desenvolupar-se al sector de la Sagrada Família.