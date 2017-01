La cavalcada consolida l'arribada dels Reis de l'Orient a la plaça Major a peu

Més de 900 persones i 20 carrosses, una més que no pas l'any passat, formaran la comitiva de la cavalcada de Manresa que se celebrarà demà a la tarda a Manresa. Els organitzadors, l'Agrupació Cultural del Bages i l'Ajuntament de Manresa, pretenen que sigui la cavalcada de la proximitat. Per aquest motiu es manté el trajecte a peu dels Reis de l'Orient a l'últim tram, entre la plaça de Sant Domènec i la plaça Major.

Començarà a les 6 de la tarda a la Muralla de Sant Francesc. Continuarà per la de Sant Domènec i, aquest any, passarà pel carrer Guimerà i no pas pel primer tram del passeig de Pere III. «Per amplitud i perquè queda més solemne i vistosa», afirma Imma Torrecillas, de l'organització. Aquest canvi ja es va dur a terme fa dos anys i ara es repeteix.

La comitiva continuarà pel Pere III, plaça 11 de Setembre, Bonavista, carretera de Vic, Muralla del Carme i plaça Sant Domènec. Aquí és on començarà el trajecte a peu dels Reis i la seva comitiva, el patge reial i l'àngel, fins arribar a la plaça Major. Aquest canvi es va fer l'any passat perquè el carrer Joc de la Pilota, per on passava habitualment, estava en obres. «Ens va agradar i hem cregut oportú fer-ho de la mateixa manera», segons Torrecillas. Aporta la proximitat que es busca, ja que tothom podrà saludar els Reis a peu pla.

A la plaça Major, així com al llarg de tota la cavalcada, hi haurà actuacions de coreografia, per rebre els Reis de l'Orient. Davant l'ajuntament seran rebuts per l'alcalde i adreçaran un missatge a totes les persones de la plaça. El recorregut durarà entre dues hores i dues hores i mitja.

Enguany s'ha incrementat la seguretat de les carrosses amb l'assessorament del Col·legi Professional d'Enginyers Tècnics Industrials, i n'hi haurà una més. Es tracta de la de Xàldiga. L'organització, però, vol mantenir la sorpresa sobre la seva temàtica. També s'ha renovat de dalt a baix la carrossa dels regals amb la col·laboració de la UBIC, que l'ha omplert de presents per a tothom.