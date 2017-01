ERC guanya la partida i no permet habitatges independents sotateulada

Dos temes del POUM que van enfrontar CDC i ERC van ser el de les possibilitats constructives sotateulada i les alçades consolidades en el cas del Barri Antic, pensant en la revitalització d´aquest sector tan tocat de la ciutat pel que fa a habitatge. Els arguments d´ERC han pesat clarament sobre els inicials de Convergència, que defensava poder fer un habitatge independent en els espais sotateulada i poder enderrocar un habitatge, en lloc de rehabilitar-lo, i permetre que el nou edifici conservés l´alçada del que havia rellevat. Els republicans apostaven pel contrari.

Quant a les alçades, Marc Aloy, regidor d´Urbanisme, recorda que «tenim unes façanes que són històriques i uns edificis que són històrics que, generalment, són més alts del que preveu el pla. Tal com ha quedat, si les propietats actuen rehabilitant, poden mantenir tot aquest sostre, però, en el cas que optin per enderrocar, s´han de col·locar a l´alçada que els correspon. És l´eina que tenim per dir: ens interessa que rehabilitem». Posa com a exemple el cas de l´edifici del carrer d´en Botí, ja explicat per aquest diari. «La propietat està estudiant si els surt més a compte acabar d´enderrocar tota la finca, però aleshores només podran fer baixos i tres plantes. Si opten per rehabilitar poden conservar les quatre plantes».

Pel que fa als espais sotateulada, especifica que «pot ser un habitatge associat amb la planta última. Per exemple, si és una quarta planta i després hi ha una sotateulada, pots fer un dúplex aprofitant tot l´espai, però un habitatge independent no, perquè no t´hi arribarà l´ascensor».

També hi va haver discrepàncies sobre el tema de l´habitatge protegit. Convergència considerava que l´eliminació de l´Àrea Residencial Estratègica (ARE) al sector est de Manresa, que en preveia el 50%, feia que, per força, si no s´apostava per construir habitatge nou, s´hagués de rebaixar l´habitatge de protecció oficial (HPO). ERC ho va criticar.

Un HPO de vora el 33%

Aloy comenta que, en aquest aspecte, el POUM «compleix escrupulosament la Llei d´urbanisme, que és que en tots aquells àmbits de transformació hi ha d´haver, com a mínim, el 30%. És un percentatge que compleixen tots els àmbits però n´hi ha alguns que en tenen més». Esmenta que, sense l´ARE, on arribava a l´esmentat 50%, «en aquells petits plans parcials i de planejament derivat que n´han quedat que ens servien per relligar, com el Pla Parcial Camí dels Trullols, s´ha mantingut l´HPO que hi havia, que estava entre el 40 i el 50%». En total, està entre el 30 i el 40-50%. Estem parlant d´una mitjana de l´HPO que és pràcticament del 33%».