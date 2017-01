L'Ajuntament renova la cessió del local social a l'AV dels Comtals

L'Ajuntament de Manresa ha renovat la cessió del local social a l'Associació de Veïns dels Comtals. L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i la presidenta de l'entitat veïnal del barri, Montserrat Tresserras (imatge), han signat el conveni que regula la cessió d'ús del local a favor de l'associació. És al carrer Cascall, 16. A la signatura també hi van ser presents el regidor de Barris, Joan Calmet, i la membre de la junta de l'entitat Natàlia Gispets. La cessió és per 5 anys amb l'objectiu que continuï sent la seva seu social i s'hi facin activitats assistencials, culturals, inclusives i d'acció comunitària.