L'enllaç de la C-55 amb la C-16 no es farà ampliant el de Viladordis

ERC va ser molt bel·ligerant amb la idea d´unir la C-55 amb la C-16 ampliant la infraestructura que passa per Viladordis. Va ser, de fet, un dels arguments que va esgrimir per abstenir-se en la votació per a l´aprovació inicial del pla urbanístic. En aquest tema també s´ha sortit amb la seva.

Esquerra va criticar que fer l´enllaç per Viladordis suposava partir per la meitat el regadiu que hi ha en el barri més allunyat de la ciutat. El regidor Marc Aloy recorda que, «actualment, la ciutat es connecta amb l´autopista C-16 a través de dos enllaços: el de Viladordis i el de la carretera del Pont de Vilomara». Tot i que, a curt termini, el POUM aposta per mantenir-los tots dos, «cal tenir en compte que l´actual camí de Viladordis té només dos carrils de circulació i unes dificultats grans per desdoblar-se, ja que és un vial amb cases de pagès molt properes.

Per tant, si mai la connexió entre la C-55 i la C-16 (dues vies ja desdoblades) requerís desdoblar-lo, el POUM aposta per fer-ho més al nord, a través d´una nova infraestructura ja prevista en el planejament territorial i que connecta amb el nus viari del Guix. Aquesta opció es considera menys agressiva per al territori i preserva la integritat del regadiu de Viladordis, un espai protegit».

Afegeix sobre l´impacte que podria tenir aquesta nova comunicació que, «venint d´una via desdoblada i anant a una via desdoblada, si els estudis de mobilitat generada que vam fer en el POUM es confirmen i, en lloc de passar-hi 3.000 vehicles n´hi han de passar 13.000 perquè s´allibera l´autopista i el flux és molt important, ens trobaríem una via que multiplica per tres o quatre vegades el trànsit que té actualment». Al seu entendre, «desplaçar aquesta infraestructura més cap al nord, que és on acaba el regadiu pel secà», no només garantiria no afectar tota la zona de regadiu que hi ha a Viladordis sinó també «endreçar el nus del Guix», que és força deficitari, si es té en compte la importància que té en l´àmbit viari.