L'escola de la PAHC impulsa una campanya de micromecenatge per poder ampliar les instal·lacions

L'Escola Popular de Manresa ha iniciat una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Verkami que té per objectiu recollir 6.000 euros per per poder ampliar l'espai de l'escola impulsada per la Plataforma d'Afectades per l'Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) del Bages.

Actualment, els infants i les persones que els fan de tutors només utilitzen la meitat del local situat als baixos del bloc ocupat del carrer Sobrerroca de Manresa, ja que l'altra part no es troba en les condicions necessàries per acollir aquesta activitat. A la pàgina web en la qual es descriu el projecte es detalla que, concretament, "cal fer el terra nou, arreglar les parets, baixar el sostre i deixar l'espai apte per poder omplir l'escoleta amb més vida". També s'informa que per a realitzar les obres "contractarem a la cooperativa Mall construccions per tal de donar suport a l'economia social i solidària".

Dels 6.000 euros que s'han proposat recaptar, 1.500 aniran destinats al propi Verkami, a les samarretes que es faran arribar als mecenes i als respectius enviaments; 1.000, a realitzar el sostre de pladur i instal·lar-hi punts de llum; 1.700 euros serviran per anivellar el terra i pavimentar-lo; 800, seran per enguixar les parets; 1.000 euros han de servir per posar parquet i una porta de fusta per a separar espais.

Les recompenses pels mecenes seran, per una banda, una samarreta; i per l'altra, l'escola oferirà una jornada de portes obertes pensada per als mecenes en la qual podran conèixer l'espai de més a prop, veure com avancen les obres i conèixer de primera mà el projecte de l'escola. També es realitzarà una festa per a mecenes i col·laboradors del projecte.

L'Escola Popular de Manresa va ser una iniciativa impulsada per la PAHC Bages el curs passat. Durant l'estiu es va començar a gestar el projecte i va obrir les portes el passat octubre. El centre de repàs està obert cada tarda de dilluns a divendres i atén a 40 infants de primer a sisè de primària cada setmana. Gairebé la totalitat dels infants de l'escola són fills de famílies migrants que no es poden permetre un suport particular de repàs i que no poden oferir aquest acompanyament tant per la barrera de l'idioma com per les condicions socials en les que es troben.