La colla Tirallongues acosta els castells a la canalla del Campi

La colla castellera Tirallongues va participar un any més al Campi qui Jugui, on va fer una demostració de dos castells i de dos pilars de quatre. El moment més emotiu de la jornada va ser quan els castellers van construir un pilar fet només per canalla, inclosa la pinya. La colla ha mostrat la seva satisfacció per participar en aquest esdeveniment lúdic i familiar.