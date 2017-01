El pla de govern de CDC i ERC fins al 2019 ha descartat 87 propostes ciutadanes

El Pla de Govern 2016-2019, que ha de marcar el camí del mandat conjunt de Convergència i Esquerra a l'Ajuntament de Manresa, s'ha confeccionat, en part, amb propostes dels ciutadans, però no totes han estat acceptades. Per elaborar el document hi va haver diàlegs participatius oberts a la ciutadania i es van recollir 229 propostes ciutadanes. D'aquestes, 142 van ser acceptades (118, totalment i 24, parcialment).

Consulta el llistat d'accions aprovades i descartades del Pla de Govern fent clic aquí.

La resta, 87, van ser rebutjades per diverses raons, però bàsicament perquè no són competència municipal o perquè ja estan previstes en altres plans o projectes que impulsa l'Ajuntament de Manresa. El pla inclou 291 mesures, entre les quals hi ha iniciar la reordenació de la carretera de Vic amb la implantació del carril bus.

Els motius per no incloure les propostes plantejades per la ciutadania són diversos, un d'ells és que el govern municipal consideri que no són viables econòmicament. Aquesta és la raó per la qual s'han descartat propostes com crear una línia d'autobús cap a Can Poc Oli i que l'estacionament al pàrquing de la Reforma sigui gratuït (a més, es tracta d'una concessió administrativa amb unes condicions marcades).

Idees en estudi

Altres propostes estan en estudi i el consistori encara no ha decidit res sobre això, així que no les ha pogut incloure en el Pla de Govern. És el cas de dur a terme una actuació de millora a la fàbrica de l'Aranya, l'adequació d'un espai per a la pràctica esportiva zona Santa Clara (entre el convent i la Divina Pastora), incloure el Mirador del Carme en el recorregut turístic de la ciutat, incloure la visita a la Sala Gòtica de l'Hospital de Sant Andreu a l'oferta medieval de la ciutat o arreglar el parc Sagrada Família, perquè quan plou l'aigua hi queda entollada i no es pot utilitzar com cal.

Altres propostes simplement van en la direcció contrària a la de l'acció de govern. Un cas clar és la petició de crear un centre d'acollida o alberg al barri de la Guia, dedicat al pelegrinatge ignasià, quan la previsió municipal és enderrocar el barri.