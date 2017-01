El rector del Poble Nou defensa el bisbe de Vic en l´afer de les caputxines

Mossèn Joan Prat, rector de la parròquia de Sant Josep del Poble Nou, ha aprofitat el full parroquial per defensar el bisbe Romà Casanova en l'afer de les caputxines, pel qual ha estat molt criticat per diversos sectors de la societat civil manresana. Les germanes van cedir el convent a la Fundació Sociosanitària de Manresa (FSSM) per fer-hi una residència d'avis, però l'acord ha estat anul·lat per la Santa Seu. Abans de saber-se, el bisbat ja havia ordenat a la FSSM que marxés del convent i que no atengués més les poques clarisses que hi viuen, que ja són molt grans.

Mossèn Prat comenta al full parroquial que, «com a rector d'una parròquia manresana, i ja que públicament s'ha dit que si s'especula per diners, que és autoritarisme masclista i tota una sèrie d'insults contra el nostre bisbe, he de dir que són totalment injustes i totalment inapropiades, aquestes acusacions». Subratlla que «el bisbe de Vic actua segons el dret canònic i seguint les instruccions de la Santa Seu», i hi afegeix que, «malauradament, el personalisme i la falsa victimització recurrent en els mitjans de comunicació està fent molt mal a l'Església sencera». Afirma saber que «a la mateixa federació de caputxines els sap greu la imatge que el convent manresà està donant, tergiversant els fets». I hi afegeix en to de crítica que, «des de fa molt temps, la clausura no es respecta, i la comunió fraternal s'ha maltractat molt. Quina pena més gran. Encomanem a Déu que la vida religiosa, especialment de clausura de la nostra ciutat, sàpiga tornar a la vida de pobresa i obediència, vida d'oració i de recolliment que li són pròpies».