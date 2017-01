La Sagrada Família, Cal Gravat i la Balconada de Manresa es queden sense cavalcada

Manresa tindrà, avui, dues cavalcades menys que els darrers anys. El barri de la Sagrada Família la deixa de fer després de 37 anys. Pel que fa a la Balconada, que en feia 25 que la celebrava, i que des del 2012 la compartia amb Cal Gravat, la dimissió de la junta de l´associació de veïns l´octubre passat, que ha deixat l´entitat a punt de la desaparició, ha portat Cal Gravat a prendre la decisió de no organitzar-la en solitari. Per tant, tampoc no n´hi haurà. En aquest cas, però, podria no ser tan definitiu com en el de la Sagrada Família.

Les raons per anul·lar les dues cavalcades són molt diferents. Marina Hosta, que aviat farà deu anys que presideix l´Associació de Veïns de la Sagrada Família, explica que «l´any passat va ser molt decebedor» perquè hi havia molt pocs nens i que, això, sumat a la manca de relleu per organitzar un acte que comporta molta feina, és el que els ha fet decidir suspendre-la. Sí que mantindran la visita d´un dels tres Reis d´Orient a la residència d´avis del barri, on repartirà obsequis als usuaris, i, el dia de Reis a la tarda, la tradicional cantada de nadales amb la coral Eswèrtia, on hi haurà de convidada la coral infantil de les Escodines.

A la Balconada, l´octubre passat, l´aleshores president, José Torrejón, i la resta de la junta van anunciar que plegaven per manca de «temps i d´il·lusió» i, ara per ara, ningú no ha fet cap pas endavant per agafar les regnes de l´ens veïnal. A Cal Gravat, que des del 2012 feia la cavalcada juntament amb la Balconada, barri que abans també l´havia compartit amb el de la Font dels Capellans, el seu president en funcions, Toni Erro, ha explicat que «entre el 70 i el 80% de la gent que necessitem per organitzar tots els temes de seguretat a la cavalcada era de la Balconada», i que sense aquesta aportació s´han vist incapaços d´organitzar-la en solitari. Sí que van fer un cagatió i la recollida de cartes per part del patge.

D´altra banda, malgrat la recent mort del president de l´Associació de Veïns del Xup, Ferran Camps, la resta de la junta ha decidit mantenir la cavalcada. Antonio Soto comentava ahir que «ell hauria volgut que es fes». Avui també la celebraran els barris del Poble Nou, la Font dels Capellans i els Comtals. Vic-Remei no en fa però hi anirà el rei ros a repartir regals. Com és habitual, a Mion-Puigberenguer la faran demà al migdia.