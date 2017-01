El so dels tambors marca l´inici de la cavalcada dels Reis a Manresa

Els tabalers de xàldiga han obert la comitiva dels Reis de l'Orient a Manresa. L'inconfusible so dels tambors ha començat a ressonar a les 18:05 a la Muralla de Sant Francesc.

La gran cavalcada de la capital del Bages ha arrencat en direcció al centre, on centenars de persones amb infants il·lusionats per la màgia d'aquest dia ja esperen el seu pas.

Més de 900 persones i 20 carrosses, una més que no pas l'any passat, formen la comitiva reial. Després de començar a la Muralla de Sant Francesc, continua per la de Sant Domènec i passarà pel carrer Guimerà. La comitiva continuarà pel Pere III, plaça 11 de Setembre, Bonavista, carretera de Vic, Muralla del Carme i plaça Sant Domènec. Aquí és on començarà el trajecte a peu dels Reis i la seva comitiva, el patge reial i l'àngel, fins arribar a la plaça Major.

A la plaça Major, així com al llarg de tota la cavalcada, hi haurà actuacions de coreografia. Davant l'ajuntament seran rebuts per l'alcalde i adreçaran un missatge a totes les persones de la plaça.