Un pessic del segon premi de la Loteria del Nen, el 95379, toca a Manresa i a Moià

L´administració de Moià on s´ha venut tota una sèrie del segon premi de la Loteria del Nen David Bricollé

El segon premi de la Rifa Extraordinària d''El Niño', el 95.379, molt repartit a tot l'Estat ha estat venut parcialment a Manresa -a l'administració de l'Avinguda de les Bases- i Moià, on s'ha venut una sèrie completa, és a dir deu dècims premiats amb un total 750.000 euros.

En declaracions a Regió 7 aquest divendres, la responsable de l'administració del número 3 del carrer Sant Antoni de Moià, Olga Valldeoriola, s'ha mostrat molt contenta: "No m'ho acabo de creure". L'Olga també ha explicat que ells no es van quedar amb cap dècim: "No importa".

Valldeoriola ha relatat que la sèrie es va vendre molt ràpid per ser un número "molt bonic" i ha explicat que és el premi més important que ha venut l'administració, tot i que fa anys van despatxar també un cinquè premi de la Loteria de Nadal. Diu que, de moment, "no ha aparegut cap dels premiats per l'administracio".

El segon premi de la Loteria del Nen ambé ha tocat parcialment als municipis catalans de Barcelona, l'Escala i Castelldefels

Es tracta d'un número molt repartit a tot Espanya, que està premiat amb 750.000 euros per sèrie, és a dir, un total de 75.000 euros al dècim.



El primer i el tercer premi

El número 08.354 ha estat premiat amb la Grossa de la Rifa Extraordinari de Reis, dotada amb dos milions d'euros per sèrie. El primer premi s'ha venut a València, en l'administració número 3 de la població de Torrent.

Mentrestant, el tercer premi ha estat per al número 85.073, dotat amb 250.000 euros per sèrie, i ha estat venut en l'administració número 2 de Benetússer a València.

L'any passat Badalona, Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), Barcelona i Lleida van vendre part del primer premi dotat amb 200.000 euros per dècim i dos milions d'euros la sèrie.

Els dècims que acabin en 6.438 o 5.348 rebran 3.500 euros. A més, aquestes són les 14 terminacions de tres xifres per les quals cada butlleta rebrà 1.000 euros: 711, 827, 423, 017, 620, 411, 382, 806, 088, 992, 944, 900, 556 i 173. Els acabats en 62, 71, 70, 73 i 81 rebran 400 euros.

Els reintegraments han estat el 4 i els especials, el 3 i 3l 2. En aquesta rifa, celebrada a les 12.00 hores en el Círculo de Bellas Artes de Madrid pel sistema de bombos múltiples, s'han repartit 630 milions d'euros en premis, a través de 40 sèries de 100.000 bitllets cadascuna --200 euros el bitllet i 20 euros el dècim--, segons Loteries i Apostes de l'Estat (LAE).