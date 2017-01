La major part de grips que es detecten a Manresa són del tipus A

La majoria de grips que es detecten a Manresa són del tipus A. En ocasions, això obliga l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa a aïllar el malalt, ja sigui al mateix box d'urgències o en una habitació si finalment ha de ser ingressat, per evitar que pugui encomanar la malaltia i es propagui. Això incrementa les disfuncions als serveix d'urgències, que aquests dies viuen un pic alt de consultes a causa de l'afecció.

El servei d'urgències de Sant Joan de Déu atén entre 330 i 340 urgències cada dia a causa de l'epidèmia de la grip. Les xifres queden lluny de les 398 que van registrar el passat 27 de desembre, que va ser el dia de més afluència a urgències, tal com va informar Regió7. Tot i així, representa un volum important i fora de l'habitual que només es dóna en casos excepcionals, afirma el director assistencial de la Fundació Althaia, Ignasi Carrasco.

La grip més estesa a Manresa, i també en l'àmbit general, és la de tipus A. El 2009 va causar alarma perquè era desconeguda. Va resultar ser una soca nova també d'un virus del mateix tipus A. Va causar alarma a escala mundial i, fins i tot, es va arribar a parlar de pandèmia fins que es va comprobar que els seus efectes eren com una altra grip. Actualment hi ha virus A, B i C. D'aquest últim pràcticament no n'hi ha, i el B té menys capacitat de mutació i, per tant, de causar epidèmies.

A l'Hospital de Sant Joan de Déu es fan proves per determinar quin tipus de virus de grip pateix un malalt si aquest compleix alguns requisits, com per exemple si té les defenses baixes, si és una dona embarassada o si pateix patologies respiratòries. Si es confirma que és grip A se li pot subministrar un medicament «que és efectiu en casos greus», afirma.

L'efecte colateral és que el grip es pot transmetre molt fàcilment, amb la qual cosa s'ha d'aïllar el malalt. «Dins un hospital, on hi ha gent fràgil, hem de prendre mesures per intentar que ningú no s'encomani. En algun moment això suposa haver de bloquejar un box d'urgències i posar més gent als altres», assegura. En el cas que la persona hagi de ser ingressada, generalment es tracta de gent gran amb malalties cròniques, també es prenen mesures perquè no entrin en contacte amb altres malalts». En la majoria de casos se'ls deriva a casa amb recomanacions per evitar contagis com rentar-se les mans sovint.