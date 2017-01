El projecte més ambiciós desapareix del nou pla urbanístic de Manresa

Ni el trasllat de l´estació Manresa Alta dels Ferrocarrils –inclosa la d´autobusos– al costat de la plaça de Prat de la Riba, ni el desplaçament uns vuitanta metres de l´estació Manresa Baixador per eliminar el tap que genera ara en la connexió de l´avinguda de l´Abat Oliba (zona universitària) amb la plaça de l´Onze de Setembre i el passeig de Pere III. El govern de CDC i ERC ha posat el fre al projecte més ambiciós que havia d´incloure el nou Pla d´Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

En lloc de plasmar els dos trasllats al POUM, el que preveu fer el govern manresà al document és incloure la zona on hi ha les dues estacions en un pla especial ferroviari (vegeu el text de sota).

Un aspecte rellevant

El president del Grup Municipal del PSC a Manresa, Felip González, ha retret que «ni CiU en quatre anys de treballs, ni ERC en un any, no hagin sabut liderar una solució» per al tema ferroviari. Sobre això, remarca que precisament «el projecte de Manresa i la seva relació amb el servei de ferrocarril és un dels aspectes més rellevants a tenir en compte en un POUM des del punt de vista funcional i medi ambiental quan del que es tracta és de definir el futur de la ciutat per als propers vint anys».

Per a González, «ERC ha gua-nyat algunes partides a CDC en la revisió del POUM», però «la principal ha quedat en taules, amb un ajornament per evitar la disputa entre socis de govern. Parlem del (de moment) fallit projecte de trasllat de les estacions d´autobusos i de FGC a l´indret situat a tocar de la rotonda de Prat de la Riba. Proposta que –recordem-ho– va ser la més aferrissadament defensada per l´anterior equip de [l´alcalde] Valentí Junyent en l´aprovació inicial» del pla, el març del 2015, aleshores amb Ramon Bacardit com a regidor d´Urbanisme i amb ERC a l´oposició.

Al seu entendre, «és sorprenent que en les defenses que ha fet el nou líder polític d´urbanisme, Marc Aloy (ERC), sobre com quedarà el POUM, que aprovarem provisionalment en un parell de mesos, aquesta qüestió no hagi sortit o hagi restat molt camuflada en una simple frase retòrica a l´extensa nota de premsa del desembre, quan la Generalitat va informar oficialment sobre el document», en què deia que, «en relació amb les comunicacions, el POUM continua apostant per la millora del transport públic, amb especial incidència en la integració urbana de la xarxa de ferrocar-ril, així com en fixar el marc per a la seva possible ampliació».

González insisteix que el fet que no quedi plasmat al POUM l´esmentat trasllat de les estacions vol dir que «el projecte que havia de revolucionar la mobilitat local, amb àmplies connotacions intercomarcals, queda en ´stand by´».

Fa saber que en la memòria que resol les al·legacions, «totes les presentades en aquest sentit, entre les quals la del PSC, es resolen supeditant ´les característiques concretes de les noves infraestructures de comunicació a un pla especial específic que en determini la seva millor ubicació´».

El POUM sí que manté el nou baixador de la Renfe al Congost.