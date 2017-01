El PSC revela que la proposta va generar informes negatius de la Generalitat i FGC

Per què s'ha fet enrere el govern de CDC i ERC en el tema Ferrocarrils? Segons explica el president del Grup Municipal del PSC, «la proposta aprovada inicialment havia generat informes negatius del departament de Territori, de la secretaria de Mobilitat de la Generalitat i de la principal part afectada, FGC». I afegeix que «no eren clars, per tant, com deia el PSC, els beneficis de la principal operació de transformació urbana que proposava el POUM».

A partir d'aquí, la intenció del govern municipal és iniciar un treball tècnic amb la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat i amb la direcció general d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat, conjuntament amb FGC, per cercar i concretar plegats les solucions d'ordernació urbanística més adequades per resoldre la relació entre la traça dels ferrocarrils i la urbana de manera que satisfaci totes les parts.

Aquesta col·laboració a tres bandes, Generalitat, Ferrocarrils i Ajuntament de Manresa, hauria de quedar plasmada en un conveni que l'equip de govern voldria tenir tancat abans de l'aprovació provisional del nou pla general per, a partir d'aquí, tenir un any de temps per disposar d'un document marc que serveixi de full de ruta per a la redacció posterior del pla especial d'aquest àmbit.

Els socialistes, per mitjà de Felip González, han valorat que l'esmentat «és un treball que és bo que es porti a terme, tot i que pensem que és una feina que ja s'hauria d'haver fet molt abans, fins i tot prèviament a la proposta originària, ara ajornada».

Vigència de quinze anys

Al POUM que s'ha d'aprovar, previsiblement, el març de manera provisional, després de superar l'aprovació del pla d'avanç i la inicial, encara li quedarà l'aprovació definitiva a càrrec de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat, que la sol acordar amb prescripcions puntuals que no exigeixen un nou tràmit d'informació pública però que requereixen la redacció d'un document refós. Aquest document, que ha de guiar el desenvolupament urbanístic de la ciutat, tindrà una vigència de quinze anys.