Uns Reis Mags reivindicatius deixen carbó a sucursals bancàries de Manresa

Els Mags de l'Orient han tornat a aparèixer a Manresa avui, un dia després del Dia de Reis, per mostrar un esperit reivindicatiu que no se'ls havia vist fins ara. Han recorregut el barri antic de la ciutat per deixar carbó i enganxar cartells a les portes de sucursals bancàries en record als que han perdut el pis i acusant els bancs «d'arruïnar famílies». La cavalcada alternativa ha estat coordinada per la PAHC i membres de l'Escola Popular, que la plataforma ha creat recentment. També hi han participat els organitzadors de la Festa Major Alternativa de Manresa.

La primera parada del recorregut ha estat la sucursal de Banc Sabadell a la plaça Sant Domènec, a on han Melcior, Gaspar i Baltasar han estat aplaudits pel centenar llarg de persones que configuraven el seguici reial.

Hi han desplegat dos cartells que han penjat a la façana i a la mateixa porta de les oficines, i al final del recorregut han fet el mateix a la sucursal de Catalunya Bank de la plaça Major. L'itinerari ha començat a dos quarts d'11 del matí. Famílies, representants de la PAHC i de l'Escola Popular anaven seguint el 4x4 on anaven muntats els Reis tot saludant i llençant caramels als infants, que estaven il·lusionats de veure'ls per segon cop aquest any.

La iniciativa d'organitzar aquesta singular cavalcada al barri antic neix dels responsables de la Festa Major Alternativa de Manresa, que altres anys havien fet un Caga Tió a la plaça Gispert i enguany, a través de la PAHC i les famílies que porten els nens a l'Escola Popular, han volgut canviar el format. Durant les darreres setmanes, s'han recollit més de 200 joguines que els tres Reis han repartit als nens del barri un cop acabada la cavalcada a l'Ateneu La Sèquia.