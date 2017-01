«Ens estem carregant el sentit de les rebaixes»

Jordi Sampons és el propietari i dependent de Calçats Born, establiment situat en aquest cèntric carrer de Manresa.

P És partidari d´acotar les rebaixes a un període determinat?

R Sí. Acotar aquest període va bé, perquè el client sap quan ha d´anar a comprar i què trobarà. En canvi, ara et pot aparèixer una oferta un dia, i al dia següent ja no; això crea un embolic als clients, i als comerciants ens perjudica. Amb tot plegat s´està posant fi al mateix concepte de rebaixes i el sentit que tenen, que en el fons vol dir «treure´t de sobre el que no has venut».

P Vostès han començat avui. Es resisteixen a avançar-les?

R Mentre puguem, sí. Moltes botigues van començar fa dies, però en realitat no s´hi veia gaire més volum de gent! I, al final, tot el que hagin venut ho hauran fet a un preu rebaixat i no al preu normal. I per compensar aquesta diferència, s´ha d´omplir moltíssim la botiga o hi acabes perdent.

P És bo que la nova llei prevegi ampliar les hores d´obertura setmanals de 72 a 75?

R Si estem lluitant per intentar conciliar la vida laboral i familiar, considero que no té sentit que les botigues puguin obrir encara més hores, quan teòricament la gent plegarà abans de la feina. En què quedem?

P Hi ha qui ho justifica per poder competir amb la libertat total de venda per Internet?

R Qui vol comprar per Internet perquè li és més barat ho continuarà fent. Les botigues ens hem de valdre del tracte directe i el servei personalitzat amb el client que Internet no té.