MBici prepara un curs sobre com crear i preparar rutes amb el GPS

Manresana de Serveis amb Bicicleta (MBici) organitza per a dissabte 28 de gener un curs de 8 hores de durada per aprofundir en el funcionament del GPS. A part d'ensenyar com funciona, també s'incidirà en la creació de rutes i la gestió de dades. El preu del curs és de 30 euros.