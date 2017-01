«El petit comerç ens hem de fer valorar i respectar»

Fitzgerald Torra és el responsable de la sabateria Torra, del carrer del Born de Manresa

P Fins a quin punt tem que la liberalització de les rebaixes acabi perjudicant el petit comerç?

R No sabem on pot arribar, però segur que ens perjudica. Com també ens fa anar malament el Black Friday. Als Estats Units té un sentit, perquè és l´inici de les rebaixes, però, aquí, suposa fer uns descomptes, tornar als preus normals i tornar a fer descomptes al cap de quatre dies. Al final, el client ja no sap on para. Ens perjudica perquè la gent avança les compres de Nadal al Black Friday, i després deixem de vendre i no sabem si remuntarem per les rebaixes. És absurd, perquè en el fons estàs venent producte de Nadal rebaixat. Per les rebaixes es treballarà, però és que a hores d´ara estic venent producte sense descomptes!

P Entenc que vostès no les han avançat...

R Les vam començar a preparar fa dies per una qüestió logística, però no hi ha hagut cap preu marcat fins avui. Les rebaixes, com més ordenades, millor. A més, haurien de ser de l´1 de febrer al 28 de febrer, i de l´1 d´agost al 31 d´agost, perquè d´aquesta manera acabes de rematar la temporada d´hivern quan fa fred, i a l´estiu, igual. Les rebaixes són per liquidar el gènere de la temporada, i si les anem avançant, al final ens quedarem sense temporades, que cada vegada són més curtes.

P Tem que al final es veuran abocats a avançar-les?

R De moment no ho estan pas fent tots els comerços, i nosaltres, mentre puguem, ho evitarem. El petit comerç hem d´aprendre a fer-nos valorar i respectar.