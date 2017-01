La reconstrucció històrica com a negoci

Q uan era petit m'hauria agradat topar-me amb un cavaller amb armadura». Per al Mario Rubio, la història no és només una vocació, és també un negoci.

Rubio és un dels dos socis de l'empresa manresana Fets Històrics. Es va crear fa tres anys i és una de les dues companyies de Catalunya que es dediquen professionalment a la divulgació de la cultura i el patrimoni històric.

Fets Històrics treballa per a museus, col·labora en pel·lícules i documentals, participa en fires i mercats i va a les escoles a difondre capítols de la història.

Tot i que estan més especialitzats en l'Edat Mitjana, s'han guarnit des de romans i grecs fins a gàngsters dels anys vint. Han portat les seves reconstruccions a diferents localitats de Catalunya, com Cardona, Súria, Vic, Ripoll, Vila-seca, Sant Joan de les Abadesses, i Sant Martí Sarroca, entre d'altres.

«Ens motiva poder ensenyar a la gent, d'una manera o altra, moments de la història. I, per fer-ho, ens vestim de l'època que reconstruïm, ens equipem amb les armes o eines que s'utilitzaven i en mostrem les condicions de vida. Sempre amb la precisió més alta possible», destaca Rubio.

Fa 16 anys que ell participa en tot tipus de reconstruccions històriques. Va néixer a Cardona, i des de ben petit que els llibres de cavallers i guerrers el van atrapar. «Vinc d'un poble amb castell. Ho porto a la sang. Quan tenia set anys llegia obres d'història i m'encantava, sobretot, el tema de les batalles, les armes i les armadures», recorda.

Guerrers a l'escola

El Roger Méndez és l'altre soci de l'empresa, i la seva passió per la reconstrucció també va sorgir quan era un infant. «Suposa complir el somni que tenia de petit de posar-me l'armadura i lluitar contra el drac», rememora.

Una manera diferent d'aprendre la història és a través de la caracterització de l'època de les persones que expliquen l'assignatura.

«És una opció molt bona perquè s'entusiasmin per la història. Volem aconseguir enganxar la gent a aquesta matèria», assenyala Mario Rubio.

Creu que si l'alumne és a classe i veu que algú explica la lliçó vestit de guerrer medieval estarà molt més atent. «Els nens es pregunten: 'però què fa? Per què va així?' Posen els cinc sentits per entendre i saber tot allò que s'està explicant», explica.

«Tothom preferiria contemplar un guerrer o un personatge d'alguna època passada en directe que no pas veure'l a través de les il·lustracions, de la televisió», opina Méndez.

Afegeix que «la història explicada mitjançant anècdotes, gestes de les victòries aconseguides en combats i poder relatar les seves condicions de vida és molt més interessant que una llista de reis en un llibre o dates de batalles».

Una passió històrica

Les reconstruccions històriques no són una tendència que s'hagi originat els darrers mesos. Els romans revivien les conquestes heroiques perquè la societat vegés com l'Imperi havia vençut. Les naumàquies en van ser l'exemple més fascinant. Per dur a terme aquestes representacions, introduïen grans quantitats de litres d'aigua, principalment dins dels circs o en construccions alçades per a l'ocasió, i escenificaven els combats navals. A l'Edat Mitjana també es van celebrar actuacions de com lluitaven els cavallers.

La tradició de reconstruir el passat ha tingut més presència a escala europea. «Està documentat que, a França, abans de la Primera Guerra Mundial, ja es feien algunes reconstruccions. A Espanya no hi va haver mai la tradició de recordar el passat. Amb la dictadura de Franco no hi entraven les tendències europees, i per això ha costat introduir aquest món al territori», indica Méndez.

Errors de pel·lícula

El Marc Folcrà és de Bagà i fa quatre anys que participa en reconstruccions. Creu que a les pel·lícules, sèries i programes de televisió es produeixen errors relacionats amb el vestuari dels personatges. «Per qüestió de temps, mitjans o pressupost veiem que costa aconseguir historicitat».

«Hi ha molts errors a les pel·lícules. En films de gladiadors, com per exemple Pompeia, de vegades surten amb unes armes que no es van començar a fer servir fins a l'Edat Mitjana», destaca Rubio.

Una altra de les equivocacions que acostumen a tenir lloc és en referència a les espases. Rubio afirma que «construir una espasa valia molts diners, i els camperols no s'ho podien permetre. Només la noblesa més rica anava a la guerra brandejant aquesta arma. Els camperols feien servir eines del camp, com les destrals».

En sintonia, Méndez també considera que haurien de tenir més cura amb els detalls de vestuari. «És com si s'extingís el futbol i d'aquí a 300 anys sortís un jugador amb una pilota de rugbi. Faria mal d'ulls».