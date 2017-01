Els 125 anys de les Bases de Manresa, entre les commemoracions del 2017

Aquest 2017, la commemoració dels 125 anys de la constitució de les Bases de Manresa serà una de les efemèrides a celebrar. Així ho ha decidit el Govern de la Generalitat, que ha fet públic un llistat amb una dotzena de celebracions oficials que es duran a terme aquest any.

El mes de desembre passat, i amb motiu de la commemoració dels 125 anys de la celebració de l´Assemblea Catalanista a Manresa, que va aprovar les Bases per a la Constitució Regional Catalana (conegudes com a Bases de Manresa), el Ple de l´Ajuntament va aprovar impulsar la celebració d´aquesta efemèride, que es durà a terme aquest 2017.

Per a fer-ho, l´Ajuntament va decidir nomenar unes comissions impulsora i cívica, formades per persones d´àmbits diversos que representen institucions, entitats i sectors de la ciutat i del país que treballaran conjuntament en aquesta tasca. El programa abastarà tant l´àmbit institucional com acadèmic, divulgatiu o festiu, i l´Ajuntament s´encarregarà d´implicar plenament la ciutadania, però també ha demanat el suport al Govern de la Generalitat amb la intenció de difondre i divulgar a tot el país la celebració d´aquest esdeveniment. Amb aquesta implicació ja confirmada, la commemoració pren més rellevància i projecció.

D´entre les altres dotze efemèrides que el Govern de la Generalitat ha decidit commemorar hi ha els 200 anys de la Festa Major de Gràcia; els 200 anys del naixement del músic Josep Maria Ventura i Casas (Pep Ventura); els 150 anys del naixement de Prudenci Bertrana, escriptor modernista; els 125 anys del naixement de l´escriptora Aurora Bertrana; els 150 anys del naixement i 100 anys de la presidència de la Mancomunitat de Josep Puig i Cadafalch; els 150 anys del naixement de Jaume Carner (advocat i polític); els 100 anys de la mort de l´advocat i periodista Enric Prat de la Riba; els 100 anys dels naixement del poeta i crític d´art Josep Palau i Fabre; els 50 anys de la mort d´Olga Sacharoff, pintora avantguardista; els 50 anys de la mort de Maria Àngels Garriga, mestra i escriptora de llibres per a infants; i els 50 anys del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya de Sit ges.