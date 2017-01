El CAE ajuda 'ni-nis' de Manresa a tornar als estudis o trobar feina

El programa Oportunitat Jove de Garantia Juvenil, organitzat pel CAE i la Fundació Catalana de l´Esplai des de febrer de 2016, tanca aquesta setmana la seva primera edició. Un total de 18 joves han participat enguany en aquest programa, que pretén reduir l´atur entre els joves impulsant un procés de formació i inserció per a aquells qui no estan estudiant ni treballant.

Durant aquests mesos, els joves participants han tingut l´oportunitat de rebre sessions orientatives, tutories individuals, classes de formació de monitor de lleure, excursions, visites a empreses, col·laboracions amb actes de la ciutat i altres activitats que els han permès provar diferents experiències i anar decidint quin camí volen seguir.

Finalment, 13 dels participants han completat la seva etapa formativa, d´entre els quals nou ja han finalitzat també la part pràctica i han aconseguit el certificat de professionalitat de Monitor/a de Lleure Infantil i Juvenil.

D´altra banda, pel que fa a les dades d´inserció laboral, quatre d´aquests joves han aconseguit un contracte i estan treballant actualment en l´àmbit de l´animació sociocultural, mentre que alguns dels altres participants han retornat al sistema educatiu per tal d´ampliar coneixements en el món de l´educació.

Més enllà de les xifres, l´èxit del programa rau en la valoració dels joves participants, com és el cas de la Nàdia Calvo, que "animaria tots els joves que tenen interès per créixer, tant professionalment com personalment, que s'incorporin a una experiència com aquesta".

Des del seu punt de vista, "durant el curs no només adquireixes recursos, sinó que absorbeixes un munt de valors, actituds i aptituds". A més, la Nàdia assegura que és "una bona opció per intentar obtenir una feina i/o encaminar els teus estudis posteriorment".

Per tot això, des del CAE i la Fundació Catalana de l´Esplai s´intentarà donar continuïtat al programa Oportunitat Jove i acollir 18 joves més el proper febrer de 2017.