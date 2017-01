Els gimnasos manresans reben la febre per suar els excessos de les festes de Nadal

La bàscula és objectiva, la seva agulla no es belluga per impressions i en molts casos indica que després de les festes de Nadal pesem entre dos i tres quilos més. És el resultat de dues setmanes de festa, amb àpats interminables, sobretaules d'hores i la inactivitat. Comprovar que els excessos alimentaris de Nadal han passat factura al cos, porta més gent als centres esportius, que els darrers dies han rebut la visita de més persones demanant informació amb la intenció d'apuntar-s'hi. Tots asseguren que el gener és un dels mesos amb més inscripcions, però els monitors adverteixen que no existeixen les solucions màgiques que molts busquen i que només hi ha una solució: adquirir l'hàbit de suar la samarreta.

Al centre manresà Gimbe, entre dimarts i dimecres de la setmana passada prop de 40 persones van entrar-hi per demanar informació. Tots els gimnasos consultats asseguren que capten més socis aquesta època de l'any i la gerent del Gimbe, Maria Olivé, assenyala que els darrers anys el mes de gener se n'han donat d'alta un centenar. «La qüestió és fidelitzar aquests socis perquè en molts casos són persones que busquen un resultat molt immediat, i està clar que n'hi ha si practiques esport, però cal constància i introduir l'activitat física com un hàbit més de la seva quotidianitat», remarca.

El cos dóna pistes dels excessos alimentaris de les darrers setmanes. La camisa o el pantaló que en el sopar d'empresa de mitjan desembre anava bé i que en el dinar del dia de Reis ja anava just, o el sacsó que en el reflex del mirall sembla haver crescut. Senyals que alerten i porten més persones als centres esportius. En el gimnàs Cube de Manresa el gener és un mes en què sol haver-hi un augment de 120 socis, tenint en compte les altes i les baixes. Els darrers dies també han rebut més persones del que és habitual a recepció per demanar informació. «Hi ha moments clau al llarg de l´any en el gimnàs i les setmanes posteriors a les festes de Nadal en són un. Al setembre i a l'octubre també hi ha un increment de socis, com també pels volts de Setmana Santa per preparar l'anomenada operació biquini», comenta el director d'aquest altre centre esportiu de Manresa, Lluís Serracarbasa. En el gimnàs de Berga Alter Sport asseguren que les setmanes posteriors a les festes hi ha un increment de socis que sol anar del 10% al 20%.

Monitors de gimnàs i nutricionistes asseguren que el petit canvi d'estil de vida durant les setmanes nadalenques ha estat un petit maltracte al cos i que, sobretot, qui en nota més els efectes són les persones propenses a tenir el colesterol o el sucre a nivell alts i que, a més, no tenen una activitat física regular per cremar les calories de més. Excessos nadalencs que recomanen corregir per evitar futures complicacions en la salut. Els nutricionistes coincideixen a assenyalar que en un àpat nadalenc se sol ingerir unes 2.000 quilocalories, el que el cos necessita durant un dia sencer. Les postres tradicionals són els aliments especialment calòrics.

«N'hi ha que es pensen que amb 30 minuts de bicicleta ja elimines les calories dels torrons, però cal constància. L'esport és un complement perfecte, però el factor clau és seguir uns bons hàbits alimentaris, perquè practicant només esport difícilment algú s'aprimarà o es mantindrà en forma», remarca Núria Torrabadella, monitora del gimnàs Nat's, de Sant Fruitós de Bages.

La solucions ràpides no existeixen

La monitora del gimnàs Nat's assegura que les persones que s'apunten després de Nadal i que simplement busquen fórmules màgiques per aprimar-se, intentant rebaixar els quilos guanyats en poques setmanes, abandonen la pràctica esportiva aviat. «Aquests no duraran ni dos mesos perquè veuran que els seus objectius no es compleixen», assegura. «A part, tenim la sensació d'estar plens. Ens sentim més incòmodes», remarca.

No només hi ha noves altes en els gimnasos, sinó que també s'hi apropen socis que solen anar poc al gimnàs. «El gener és un dels mesos amb més moviment en el centre esportiu», afegeix Torrabadella. Aquest perfil, però, el de la persona que paga la quota del gimnàs però hi va quan aconsegueix vèncer la mandra, escasseja. Els responsables dels gimnasos asseguren que des de fa anys, quan va esclatar la crisi i la gent va començar a gastar pels serveis que utilitza, hi ha poques persones que paguin una quota per anar poc al gimnàs. Abans es donen de baixa.

Per als gimnasos, el mes de gener també és una oportunitat per fomentar l'hàbit de practicar esport regularment per millorar l'estat físic dels socis i també, és clar, per mantenir la xifra d'inscrits als seus centres, més enllà de les èpoques en què a la gent li ve la dèria d'aprimar-se i posar-se en forma. Per aquest motiu al gimnàs Alter Sport, de Berga, fan el que anomenen 'El cremacalories', una competició simpàtica entre els socis, que van guanyant més o menys punts a cada classe que van i tenen més o menys puntuació depenent de la intensitat de l'esport que hagin practicat. Al Gimbe de Manresa també fan una campanya amb el mateix nom, tot i que no es tracta d'una competició, sinó que els socis han d'anar-hi tres cops per setmana i hi ha activitats extres. Per la seva banda, Cube té el Top Health, perquè els socis assoleixin els objectius físics. La qüestió és fer esport de forma regular.