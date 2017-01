L'Ajuntament organitza una sessió oberta per dissenyar el II Pla d'Igualtat de Gènere

L´Ajuntament de Manresa, des de la Regidoria de la Dona, ja fa mesos que treballa en la Diagnosi de Gènere de Manresa. Ara, un cop finalitzada aquesta diagnosi, es convoca a tota la ciutadania, entitats i associacions de la ciutat, i el Consell Municipal de la Dona, a participar en la sessió per elaborar les accions que ha de contemplar el II Pla d´Igualtat de Gènere, un document de treball que té per objectiu assolir un escenari futur on dones i homes puguin desenvolupar lliurement les seves capacitats personals i socials i, d´aquesta manera, prendre decisions sense limitacions imposades pels rols tradicionals atribuïts a cada sexe.

La sessió, oberta a tothom, es durà a terme aquest dijous 12 de gener, a les 19 hores, a la sala d´actes del Centre Cultural El Casino i constarà d´una breu explicació sobre què és un pla d´igualtat de gènere; una exposició de l´exposició dels resultats de la Diagnosi de Gènere de Manresa i la presentació de les 6 línies estratègiques del Pla que són: Compromís amb la igualtat; Acció contra la violència masclista; Drets i qualitat de vida; Reformulació dels treballs i dels temps; Coeducació i transmissió de valors igualitaris i reconeixement, lideratge i participació de les dones). Durant la sessió hi haurà un espai adreçat a fer una pluja d´idees i d´accions a desenvolupar en el Pla.