Els paquets d'oci local es fan un lloc entre els regals nadalencs

Empreses que es dediquen a l'oci a l'aire lliure de la Catalunya Central i restaurants amb cuina arrelada al territori han trobat en les capses d'experiències i la venda on-line una fórmula per aconseguir nous clients. Es tracta d'un producte que fa anys que s'ha posat de moda entre els regals de Nadal i de Reis i que, a més, cada vegada té més adeptes. Dos negocis de Manresa que comercialitzen experiències amb les capses o a través de la venda per Internet –Fem País i Bages Terra de Vins– asseguren que aquestes fórmules per comercialitzar l'activitat turística i l'oci creixen.

Descobrir les tines de la comarca o els cellers que preparen els vins amb denominació d'origen, entre moltes altres activitats, són algunes de les propostes de Bages Terra de Vins, que precisament té l'enologia i el territori com a eix central del negoci. «Es tracta de valorar la nostra terra i hem constatat un any més que cada cop més persones creuen que les experiències que comercialitzem són un bon regal», explica Ricard Vilalta, una de les persones responsables de La Brocada Serveis, l'agència de viatges que hi està al darrere. El projecte va néixer a mitjan 2015 i està en ple creixement. «El gruix de clients són del Bages perquè coneixen bé el territori i volen aprofitar el temps d'oci per fer activitats a prop. A més, són els que des del principi coneixien la iniciativa. Però cada cop va guanyant més importància els clients que provenen d'altres comarques, i les activitats que proposem es van coneixent a altres indrets de Catalunya», afirma.

Els responsables de Bages Terra de Vins destaquen que va gua-nyant terreny aquest producte, i que s'ha notat especialment per les festes nadalenques, ja que de fora del Bages s'hi han interessat persones, sobretot, de l'àrea metropolitana de Barcelona que buscaven propostes arrelades al territori per fer amb la família o els amics. «Tot i que comercialitzem un servei intangible, com és una vivència per descobrir els atractius històrics i l'enologia del Bages, els clients es poden descarregar i imprimir un tiquet per regalar, si cal, el dia assenyalat», afegeix.

El 2015, quan va néixer la iniciativa, les vendes es van concentrar per les dates nadalenques, i van significar el 40% del total. Al llarg del 2016 els responsables han aconseguit desestacionalitzar les vendes -promocionant el producte en altres períodes de l'any- i durant les setmanes de Nadal s'han fet prop del 25% de les vendes anuals, una xifra encara important per als responsables i amb la qual constaten que la comercialització d'experiències és una tipologia de regal que atrau un gruix important de persones. «El percentatge de vendes no es correspon amb el de facturació, que és més baix. I és que aquests dies sobretot s'han comercialitzat les activitats que tenen els preus més assequibles. Les més econòmiques són les preferides per regalar», destaca Vilalta.

Bages Terra de Vins ven els seus productes d'oci a l'aire lliure a través del seu web, i l'altre negoci de Manresa que també comercialitza vivències, Fent País, ho fa amb les capses d'experiències. Per a aquest projecte empresarial la campanya nadalenca també és el moment més important de l'any, ja que entre els deu darrers dies de desembre i els cinc primers de gener s'han concentrat gairebé el 40% de les vendes anuals, un percentatge que tampoc es correspon amb les xifres de facturació. «Els dies de Nadal, els clients han preferit productes més assequibles perquè molts amics invisibles tenen un límit de pressupost i per aquest motiu han escollit els que són més econòmics», explica un dels responsables de la cooperativa, Nil Camprubí.

El mercat de les capses d'experiències està dominat, sobretot, per la multinacional irlandesa Smartbox, que ha comprat dues grans marques del mercat –Dakotabox i La Vida Es Bella– i ha enfortit encara més la companyia. Wonderbox, de França, és l'altra marca reconeguda internacionalment. Tot i el domini del mercat d'aquestes empreses, hi ha espai suficient per a negocis de menys envergadura i més arrelats al territori, com Fent País. De fet, la cooperativa manresana no només programa activitats al Bages i a la resta de comarques centrals, sinó a tot Catalunya.

«A l'estat espanyol el mercat no ha arribat encara a les xifres d'altres països. Tot indica que el sector encara no ha tocat sostre i que creixerem», destaca Camprubí. Es tracta, però, d'un negoci que s'ha d'anar renovant perquè els clients volen trobar ofertes noves, i per aquest motiu aquest any han tret la capsa Escapades en família, que s'afegeix a la que ja tenen pensada per a parelles, i que tenen un preu que es mou entre els 39,90 euros i els 179,90. «Estem obligats a estar molt a l'aguait per veure quines noves propostes surten per descobrir el nostre territori i oferir-les en les nostres capses».