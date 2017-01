L´ús del català i el carrer del Balç, protagonistes de dues noves exposicions a Manresa

El Casal de les Escodines i el Centre Cívic Selves i Carner estrenen avui dues exposicions que tenen com a protagonistes la sensibilització de l´ús del català i la història del carrer del Balç

L´exposició fotogràfica, "Ells fan l'esforç. I tu que ets d'aquí... no els parlaràs en català?" organitzada pel CNL Montserrat es podrà visitar del 9 al 27 de general al Casal de les Escodines (C/ St. Bartomeu, 50), els dies laborables de 9 a 14 i de 16 a 21 h i dissabtes de 9 a 14 h i de 16 a 20 h.

La mostra consta de quinze retrats, fets pel fotògraf Josep Rojas, d´alumnes dels cursos de català per a adults que, amb una frase senzilla, ens demanen que els parlem en català.

L´objectiu de l´exposició és sensibilitzar la població catalanoparlant, perquè no canviï de llengua i parli en català amb les persones que l´estan aprenent i que, per la seva aparença, poden semblar estrangeres, a fi de facilitar-los l´aprenentatge de la llengua i la seva integració lingüística.

Durant els dies que duri l´exposició, al Casal de les Escodines també s´hi podrà trobar informació del programa Voluntariat per la llengua i dels cursos de català, presencials o en línia que es reprendran al febrer de 2017.

Exposició de com era el carrer del Balç abans de la seva recuperació

Al Centre Cívic Selves i Carner tindrà lloc l´estrena de l´Exposició fotogràfica retrospectiva per descobrir com era el Carrer del Balçi el seu entorn abans de la restauració.

Amb motiu del 5è aniversari del Centre d´Interpretació medieval delCarrer del Balç (Agost 2016) es va crear una exposició fotogràfica retrospectiva, per tal de recordar com havia estat el carreró abans i els usos que havia tingut la part museïtzada que es visita actualment.



Aquesta exposició, organitzada pel Centre d´Interpretació del Carrer del Balç i que a partir d´ara farà un recorregut per diferents equipaments municipals, consta d´una setantena d´imatges repartides en 12 lones. Cada lona s´acompanya d´un petit text introductori i un peu a cada foto amb descripció, data i procedència de la mateixa.

Les fonts consultades per l´exposició van ser els estudis històrics previs a la restauració del Carrer del Balç, elaborats per la historiadora Raquel Valdenebro. Les imatges van ser cedides per particulars (col·laboració especial de les famílies Pons i Roca-Coll). També van participar en la cessió de material gràfic l´Ajuntament de Manresa, l´Arxiu Comarcal del Bages, el Museu Comarcal de Manresa, l´empresa Fòrum S.A i l´arquitecte restaurador de l´obra, Josep Maria Esquius.



Del 9 al 27 de gener l´exposició es podrà visitar al Centre Cívic Selves i Carner (C/ Bernat Oller, 14-16) i de l´1 al 28 de febrer al Casal de les Escodines (C/ St. Bartomeu, 50).