El públic aplaudeix els canvis en la representació dels Pastorets dels Carlins

Els canvis introduïts aquest any en els Pastorets dels Carlins han convençut el públic que ha assistit a alguna de les sis representacions que se n'han fet. Ahir es va fer l'última amb l'èxit habitual de públic, i unes 1.300 persones l'han vist durant les festes. Les modificacions en algunes escenes responen a la relectura que n'ha fet Ivan Padilla, que ha assumit les regnes de l'obra en substitució de Lluís Barrera en la direcció.

«Els comentaris que hem escoltat han estat molt positius. Els canvis que hem introduït han agradat a les persones que han vingut a veure els Pastorets», explica Josep Soler, membre de la comissió organitzadora. S'han modificat algunes escenes, se n'han retallat d'altres i se n'ha suprimit una. El resultat és una escenificació més dinàmica que dura un quart d'hora menys, de manera que arriba a dues hores i quinze minuts.

«L'Ivan és una persona de l'entitat que té una forma de treballar molt metòdica i exigent. Ens va bé cada tres o quatre anys canviar de director per fer una sacsejada. És bo per a nosaltres i també per a l'espectador, que troba un espectacle renovat», afegix Soler.

Tot i que aquest any s'ha commemorat el centenari dels Pastorets de Folch i Torres, i s'ha promocionat d'una forma especial els pastorets arreu, el públic no ha augmentat respecte d'altres anys i han continuat anat-hi les persones que cada s'apropen a veure els Pastorets. «Normalment ve gent gran amb els seus néts o parelles amb els nens petits», afirma. Tot i que ahir se'n va fer la darrera posada en escena, el dia 21 de gener serà l'oportunitat dels més joves de l'entitat, quan faran la representació dels Pastorets Juvenils.

Pessebre Monumental

Una altra de les tradicions nadalenques de Manresa és la visita al Pessebre Monumental, que aquest any l'han vist 12.500 persones. Aquest any estava inspirat en el municipi de Castellbell i el Vilar i l'aposta ha convençut els visitants.