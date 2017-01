Manresa arregla els parquímetres malmesos per bretolades

L'Ajuntament de Manresa ha reparat les 21 màquines expenedores de la zona de blava que havien estat inutilitzats en actes vandàlics el mes passat. Els aparells ja tornen a ser operatius després que els serveis de manteniment contractats per Eysa, empresa concessionària de la zona verda de Manresa, hagin finalitat els treballs de reparació.

A finals de desembre, els parquímetres van patir dos actes vandàlics amb un objecte contundent; així, en un dels atacs es van inutilitzar 7 màquines i en un altre 14 més. El resultat és que van quedar afectats 21 dels 36 parquímetres que hi ha repartits per la ciutat.

Tècnics municipals van col·locar notes informatives als parquímetres afectats per informar dels punts més propers on, en cada cas, es podien expedir tiquets i també com es podia fer el pagament per internet.