L'eradicador d'una malaltia de la faç de la terra, a Manresa

Aquest dimecres serà a Manresa per participar en un sopar-col·loqui, organitzat pel Rotary Club Manresa-Bages al restaurant Aligué, el doctor Oriol Mitjà (Barcelona, 1980), l'investigador que ha obert el camí per a la desaparició de la faç de la terra del pian, una malaltia ulcerosa molt agressiva. Fins ara l'única malaltia humana eradicada del planeta ha estat la verola.

Oriol Mitjà es va especialitzar en malalties infeccioses i, un cop va acabar la seva formació com a metge resident, el 2010, va rebre un avís d'un metge australià amic seu sobre una oferta de feina que s'havia de cobrir urgentment a l'illa de Lihir, a Papua Nova Guinea.

Va acceptar la feina com a metge infectòleg dedicat principalment a funcions d'assistència hospitalària, però l'observació del gran nombre de nens afectats per la malaltia del pian el va convèncer de liderar un equip de recerca sobre una mostra de 250 nens d'entre 6 mesos i 15 anys d'edat. La investigació va demostrar que n'hi ha prou amb una dosi oral d'una pastilla d'azitromicina, un antibiòtic d'ús comú, per curar-la.

El 2012 va acabar el seu doctorat a Barcelona amb la tesi «Estratègies per al control del pian i altres malalties tropicals desateses de les illes del Pacífic sud» elaborat a partir dels seus treballs a l'illa de Lihir.

Ara lluita com a assessor de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) en matèria de malalties tropicals oblidades per tirar endavant l'estratègia d'eradicació total del pian el 2020.