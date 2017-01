S'inicia l'enderroc d'una finca al barri de les Escodines

Tal i com estava previst, s´han iniciat les obres d´enderroc de la finca situada al carrer Sant Bartomeu números 23-25, que fa cantonada amb el carrer Aiguader. Les feines s´han iniciat avui i tindran una durada aproximada de tres setmanes. En una primera fase, l´enderroc es farà des de l´interior de la de la parcel·la, motiu pel qual només es tallarà al trànsit l´últim tram del carrer Aiguader. En la següent fase de les obres, caldrà tallar durant un o dos dies el carrer Sant Bartomeu, per tal de retirar la runa. L´enderroc té un cost de 60.000 euros aproximadament.

El 2011, arran d´una inspecció, l´Ajuntament va fer una ordre d´execució pel mal estat de la finca, per tal que la propietat fes les obres necessàries per garantir-ne la seguretat. El 2012, es va dur a terme una nova inspecció i es va confirmar que la propietat no havia fet les obres requerides i que, a més, l´estat de l´edifici s´havia deteriorat molt, amb la qual cosa es va obrir un expedient de ruïna per tal que el propietari enderroqués la finca. Davant la passivitat de la propietat, que no ha dut a terme aquesta ordre d´enderroc, i dels problemes de seguretat de la finca, l´Ajuntament ha decidit actuar subsidiàriament i fer aquest enderroc. Un cop s´hagi dut a terme, es demanarà el rescabalament de la despesa d´enderroc als propietaris.

Mitjançant aquesta intervenció, el carrer Aiguader guanyarà molta més visibilitat, ja que l´edifici impedia que hi penetrés la llum. A més, proporcionarà un nou espai lliure i obert al barri, semblant al generat també per l´enderroc fet l´any passat al carrer de la Mel cantonada amb el carrer Urgell, que va permetre la ubicació d´una placeta pavimentada amb tres bancs i jardineres.

Aquesta intervenció forma part de les actuacions que s´han anat duent a terme durant les darreres setmanes, d´ençà de les assemblees que van tenir lloc amb representants de l´Ajuntament i representats dels cossos de seguretat amb els veïns del barri per mirar de minimitzar la inseguretat i l´incivisme al sector.

D´entre les altres actuacions que s´estan duent a terme, destaquen, d´una banda, les relacionades amb la seguretat (augment de les patrulles a la zona i la incorporació de dues agents cíviques), la mobilitat (s´han instal·lat dues bandes reductores de velocitat als carrers Sant Bartomeu i Escodines i reubicació de les jardineres del carrer Sant Bartomeu), habitatge (gestionar la regularització de l´edifici del carrer Sant Bartomeu 39-47), serveis socials i urbanisme, amb aquest enderroc i revisant quins edificis han passat la inspecció tècnica i actuant subsidiàriament, en cas necessari.