Xevi Verdaguer ofereix una conferència-espectacle al teatre Kursaal aquesta nit

La Sala Gran del Kursaal acollirà avui dimarts, a les 9 del vespre, la conferència-espectacle «Transforma't. Tu decideixes com millorar la teva salut», a càrrec del divulgador científic Xevi Verdaguer. Produïda per El Terrat, i amb una durada d'hora i mitja, l'objectiu de la ponència és donar a conèixer les claus per millorar la salut. Verdaguer és conegut pels seus coneixements sobre medicina intergrativa, psiconeuro-immonulogia i la seva visió holística de la salut.

A l'espectacle, Xevi Verdaguer, amb l'aval del doctor Pere Gascón, mostrarà el punt de vista de la medicina integrativa. Dia a dia patim diverses molèsties -migranyes, dolors crònics, cansament, dolors menstruals, contractures, angoixa– i les tractem amb medicaments diferents de manera individual, però, i si tinguessin una sola causa? Verdaguer donarà les eines necessàries per entendre millor el nostre cos, per pal·liar els diferents problemes de salut que tenim i per evitar que empitjorin.

La conferència tindrà en el suport audiovisual un element clau. Més informació a les taquilles del teatre, per telèfon (93 872 36 36) i per internet (www.kursaal.cat). El preu de l'entrada és de 16 euros.