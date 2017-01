La CUP diu que la pista de gel ha "privatitzat" un mes i mig la plaça de Sant Domènec

La CUP Manresa ha criticat el manteniment de la pista de gel a la plaça de Sant Domènec de Manresa durant 51 dies perquè ho considera una despesa econòmica excessiva per a la ciutat; per les molèsties que comporta als veïns; perquè suposa privatitzar l'ús de la plaça; perquè el preu d'utilitzar-la per als usuaris no és assequible a tothom, i perquè entén que no concorda amb l'aposta comercial que voldria per afavorir el petit comerç de la ciutat.



La candidatura ha manifestat que, "prop d'un mes i mig després que l'Ajuntament de Manresa posés en marxa la pista de gel, i d'acord amb les queixes que, des del novembre passat, ens han fet arribar diversos veïns i veïnes de la ciutat, des de la CUP de Manresa ens fem nostres aquestes demandes i volem fer-ne un seguit de consideracions:



En primer lloc, considerem que el cost i l'impacte energètic que suposa mantenir la pista de gel en funcionament durant 51 dies és excessiu. Aquest cost, a escala energètica, és de prop de 15.300 kW/h i, en l'àmbit econòmic, suposa aproximadament un miler d'euros setmanals per a la ciutat.



En segon lloc, creiem que la col·locació d'una pista de gel de 30 x 10 metres en una plaça tan concorreguda com la de Sant Domènec i durant un període de temps tan llarg fa infactible que veïnes i veïns puguin fer-ne ús. La pista de gel i tot el muntatge i desplegament de carpes a la plaça redueix l'espai de pas i impossibilita l'ús dels bancs, entre d'altres. En definitiva, creiem que privatitza una plaça deixant de banda l'ús quotidià que en fan els veïns i veïnes de la zona durant tot l'any. A més a més, són moltes les activitats puntuals que munten les entitats de la nostra ciutat en aquesta plaça i que també ajuden a donar-li vida. La pista de gel també impossibilita que durant prop d'un mes i mig es pugui realitzar cap mena d'activitat.



En tercer lloc, l'elevat cost per patinar (7 euros per 30 minuts) tampoc facilita l'accés a moltes persones de la nostra ciutat que no es poden permetre gastar aquests diners en una activitat com aquesta. A més a més, cal tenir en compte que el benefici econòmic que genera la pista del gel se'l queda una empresa privada i no l'Ajuntament.



Dit això, creiem que aquesta iniciativa no respon a les necessitats de les veïnes i veïns del barri i de la ciutat, sinó a l'estratègia comercial de l'equip de govern. Una estratègia comercial que des de la CUP de Manresa no compartim, ja que creiem que, a part dels veïns i veïnes, tampoc beneficia el petit comerciant de la ciutat".



Aquest diumenge, darrer dia



Un centenar de comerços i vuit pàrquings de la ciutat han regalat tiquets-descompte per poder patinar a la pista de gel, que està instal·lada a la plaça de Sant Domènec fins aquest diumenge, 15 de gener. La gent que compri als comerços adherits han estat obsequiats amb tiquets per patinar a la meitat del preu oficial. Aquest tiquet degudament segellat per la pista de gel també els ha permès gaudir d´una hora d´aparcament gratis en qualsevol dels pàrquings adherits (La Farola, Catalonia, Històric, Reforma, 4 Cantons, Puigmercadal, SAM i Europa).



A més a més, els usuaris que hagin omplert el tiquet amb les seves dades personals i el dipositin a una bústia que instal·lada a la pista de gel entraran en el sorteig d´un abonament per veure l´ICL Manresa, 10 entrades per a espectacles al Kursaal i 20 entrades per al cinema al Bages Centre de Els Trullols.

El sorteig es farà aquest dissabte, 14 de gener, a les 7 de la tarda a la mateixa pista de gel.