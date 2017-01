El Govern ha aturat nous desplegaments perquè es preveu una legislatura curta

El Govern de la Generalitat ha aturat la seva descentralització al territori «per la situació política que vivim» i perquè es preveu una legislatura curta, segons la delegada del Govern, Laura Vilagrà. Després de l´anunciat referèndum que s´hauria de celebrar aquest any, hi hauria d´haver una nova convocatòria d´eleccions per escollir els nous representants al Parlament català.

A la Catalunya Central falten desplegar els Serveis Territorials d´Afers Socials, Treball i Família. També, els de Justícia, que havien d´anar al nou palau judicial del sector del carrer Arbonés que es va inaugurar l´any 2009 i que precisament va possibilitar que els jutjats vells de la Baixada de la Seu quedessin lliures. És propietat de la Generalitat.

Exteriors i Economia també són departaments que no tenen Serveis Territorials a la Catalunya Central. En tots dos casos, però, depenen directament de la delegació del Govern. «En aquests moments no hi haurà cap desplegament nou», diu Vilagrà. «Ni aquí ni a cap altre territori. No totes les direccions de serveis territorials estan desplegades arreu. No és un fet excepcional».

Actualment, Vic i Manresa es reparteixen els Serveis Territorials del Govern a la Catalunya Central. A la capital d´Osona hi ha la d´Agricultura; Cultura; Governació, Administracions Públiques i Habitatge, a més a més de la delegació del Govern que comparteix amb Manresa.

A la capital del Bages hi ha Interior; Territori i Sostenibilitat; Salut; Empresa i Coneixement, i Ensenyament.

Igualada ha reivindicat més d´una vegada disposa de delegacions del Govern, però de moment no en té cap.