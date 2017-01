El Govern paga mig milió d'euros de lloguer a l'any per les seus que té a Manresa

Més de mig milió d´euros de lloguer a l´any costen els locals que la Generalitat de Catalunya té arrendats a la ciutat de Manresa per ubicar-hi els seus serveis i oficines. El més car de tots, i també el més gran, és l´edifici on hi ha la delegació d´Ensenyament, a les antigues dependències de la firma manresana Tous de la carretera de Vic. Costa 304.000 euros a l´any. Es tracta de gairebé 3.000 metres quadrats repartits en cinc plantes.

A final del mes passat l´Ajuntament de Manresa i el Govern català van signar el conveni que permetrà reformar els jutjats vells de la Baixada de la Seu perquè es converteixin en la delegació de la Generalitat a Manresa. Hi aniran totes les oficines que ara hi ha escampades en diferents edificis de la ciutat. El projecte l´assumeix Vicepresidència i Economia del Govern català. El cost de la primera fase del projecte és de 4,5 milions. Sense tenir en compte despeses de subministraments com aigua, llum o manteniment en general, la inversió s´amortitzaria en 9 anys tenint en compte que es deixarien de pagar els lloguers.

Actualment, Manresa disposa de l´oficina de la Delegació del Govern, que comparteix amb Vic. El càrrec l´ocupa la la santpedorenca Laura Vilagrà. També té els serveis territorials d´Interior; Territori i Sostenibilitat; Salut; Empresa i Coneixement i l´esmentada delegació d´Ensenyament de la Catalunya Central, així com oficines comarcals del departament d´Agricultura i Afers Socials i Família.

Lloguer a lloguer

Les delegacions d´Interior i Territori i Sostenibilitat comparteixen cinc plantes d´un edifici d´oficines del carrer Àngel Guimerà per les quals es paguen 60.897 euros anuals. Salut és a l´edifici de la Muralla del Carme número 7. Hi ha la delegació del Servei Català de la Salut i també la seu de l´Agència de Salut Pública. Ocupen cinc plantes i el lloguer val 124.683,49 a l´any. Per Ensenyament, a la carretera de Vic, es paguen 304.225,24 euros; i per les oficines de serveis territorials d´Empresa i Coneixement, que inclou Ocupació i són a l´Alfons XII, 28.029,48 euros anuals. L´Oficina Comarcal d´Agricultura, que no es tracta pròpiament d´uns serveis territorials sinó que n´hi ha a cada comarca, costa 19.438,80 euros a l´any. Són al carrer Prudenci Comellas. Manresa també té una oficina d´Afers Socials i Família al barri de la Mion, però en aquest cas és en un equipament propietat de la Generalitat.

La resta de serveis, bàsicament tots els relacionats amb la delegació del Govern a la Catalunya Central, són al Palau Firal, que en aquest cas és propietat de la Generalitat i de l´Ajuntament al 50 %. Només es paguen els costos dels subministraments. En total, els arrendaments costen 537.274,01 euros a l´any.

Futura delegació

En un primer moment, el projecte de la futura seu del Govern de Catalunya als jutjats vells no preveia que hi cabessin tots els serveis que la Generalitat té a Manresa. L´edifici és massa petit. En quedaven fora Empresa i Coneixement i Ensenyament. Ara s´ha guanyat espai amb la compra de l´antiga seu de Creu Roja del carrer Galceran Andreu i amb la incorporació d´un solar propietat de l´Ajuntament del carrer Codinella, tocant als jutjats. Així, tots els serveis territorials seran en un mateix lloc.

A la presentació pública del projecte, la delegada del Govern a la Catalunya Central, Laura Vilagrà, va assegurar que no hi haurà departaments estancs «sinó que podrem fer una atenció al públic unificada de tots els serveis. Serem una finestreta única, i ara no ho era».

Vilagrà va destacar que, a més a més de donar més rellevància de la Generalitat al territori, també hi haurà un component de racionalitat econòmica perquè hi haurà un estalvi en lloguers.

D´entrada, però, no s´estalviaran tots. Ensenyament no es traslladarà fins que no es desenvolupi la segona fase del projecte, que és la que inclou la part de l´antiga seu de Creu Roja. Es tracta dels serveis territorials que tenen més personal i que ocupen més superfície. Per a aquesta segona fase no hi ha data. Només el compromís que serà la Generalitat també se´n farà càrrec.

Obres en dos anys

El projecte per fer la nova seu de la Generalitat a Manresa als jutjats vells va per llarg. Ara es convocarà un concurs d´idees. Qui guanyi, redactarà el projecte executiu, i les obres podrien començar d´aquí a dos anys, segons els càlculs del regidor de Planejament i Projectes Urbans de l´Ajuntament, Marc Aloy.

El 28 de desembre passat, l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el secretari general del departament de Vicepresidència i d´Economia, Josep Maria Jové, van signar el conveni mitjançant el qual la Generalitat es compromet a encarregar i finançar l´execució de les obres als antics jutjats de la baixada de la Seu. En principi, havia de ser el mateix Ajuntament qui havia d´assumir el projecte i avançar 1,25 milions per fer els treballs. Aquests diners es destinaran a altres inversions com el manteniment de carrers.

La descentralització al territori va agafar embranzida amb el segon govern tripartit (2006-2010), presidit per José Montilla. L´agost del 2007 l´executiu català va aprovar que Manresa fos la seu de la delegació d´Interior a la Catalunya Central. En aquells moments ja hi havia constituïda la Regió Central dels Mossos d´Esquadra i la Regió d´Emergències Centre, també amb seu a la capital del Bages, com Salut. Era l´època en què s´aspirava a la creació de les vegueries.

Paral·lelament es va aprovar un projecte de remodelació del Palau Firal de Manresa per destinar una de les seves plantes a serveis per a les empreses i a oficines de la Generalitat. Des de l´any 2008 ja disposava d´un espai per a la delegació del Govern. El mateix any, el 2008, es va anunciar que els serveis territorials d´Ensenyament a la Catalunya Central també tindria la seva seu a Manresa, i al mateix temps la gerència de l´Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central es va establir en una nau industrial a Sant Fruitós.

Les seus del Govern a Manresa