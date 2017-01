L'Ajuntament de Manresa acabarà pagant gairebé mig milió per obres a Ensenyament

L´Ajuntament de Manresa haurà destinat 460.920 euros per finançar les obres que es van fer per habilitar la delegació dels serveis territorials d´Ensenyament de la Catalunya Central a l´edifici dels Tous de la car-retera de Vic, 175. Els treballs van tenir un cost d´un milió d´euros i una part també van anar a càrrec de la propietat de l´edifici. Es va inaugurar el 2009. Ensenyament és dels que es traslladaran als jutjats vells de la Baixada de la Seu.

A final del 2008 el Govern català va decidir establir la delegació a Manresa. Fins aleshores tota l´àrea central d´educació es dirigia des de la mateixa seu del departament a Barcelona, en el que s´anomenava serveis de Barcelona-Comarques.

L´interès que tenia l´Ajuntament per acollir els serveis territorials va fer que en un primer moment fos el consistori manresà qui subscrivís el contracte d´arrendament. Això era l´any 2009. Va cedir el dret d´ús de l´immoble a la Generalitat, pel qual aquesta pagava una quantitat equivalent al lloguer. Aleshores era de 55.200 euros trimestrals, que amb els anys s´ha anat incrementant.

Aquell mateix any el govern de Manresa va signar un conveni de finançament amb la propietària de l´immoble per finançar les obres a l´edifici i adaptar-lo a la delegació. L´Ajuntament es va comprometre a finançar 380.817 euros més IVA, que amb les despeses de finançament puja a un total de 460.920 euros. Cada any ha anat pagant una anualitat que s´acabarà el 2018. Els dos últims anys la quota que li cor-respon és de 82.800 euros.

El 2011 la Generalitat va subrogar el contracte de lloguer, de manera que des de llavors el Govern català paga directament l´arrendament.