Monbus diu que compleix totes les expedicions de la línia entre Manresa i Barcelona

La companyia Monbus, responsable del servei de l'autobús entre Manresa i Barcelona, assegura que compleix escrupolosament totes les expedicions i que en la majoria de serveis no s'han registrat incidències remarcables, en resposta a les queixes que alguns usuaris han fet arribar a Regió7 sobre el funcionament de la línia.

Aquest matí l'autobús que surt de la plaça Valldaura a les 8'05 del mati no ha passat, segons viatgers que l'havien d'agafar. Els usuaris han pujat al de les 9'15 que no ha anat directe sinó fent parades passant per Olesa de Montserrat. Dimarts, una altra usuària va denunciar que el bus de les 18.20 en direcció a Manresa va deixar 13 persones a terra a la parada del carrer Còrsega de Barcelona perquè anava ple. Explicava a aquest diari que el conductor els hi va afirmar que en 10 minuts en passaria un altre, però van haver d´esperar una hora i la majoria van haver de fer el viatge drets. Va documentar la situació amb fotografies.

Portaveus de Monbus, en declaracions a Regió7, han anunciat la seva intenció de dur a terme un pla de «revisió i ajust del servei per adequar-lo a la realitat actual». Tot i així alerten que el temps de pas dels vehicles «són impossibles de complir amb l´actual realitat viària». També argumenten que compleix escrupolosament totes les expedicions i que en la majoria de serveis no hi ha hagut incidències destacades. Si es reben queixes, afirmen, «s´estudien detalladament».