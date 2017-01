Els Reis d'Orient no sempre l'encerten

S´han acabat les festes nadalenques, però els efectes de la campanya de Nadal encara cuegen. Després de dies de triar i remenar, de cues per pagar, i d´embussos al centre de la ciutat per aconseguir el regal perfecte, ara és l´hora dels canvis i les devolucions. I és que malgrat la gran voluntat que hi posen, els Reis, el tió o el Pare Noel no sempre l´encerten.

Aquest diari ha parlat amb responsables i treballadors de comerços del sector de la moda, l´esport, la tecnologia i les joguines de Manresa, i tots asseguren que el dia amb més feina per canvis de regals va ser aquest dissabte, dia en què a més iniciaven les rebaixes i, per tant, el volum de feina va ser enorme.

Mònica Graciano, treballadora de la botiga d´articles esportius Rios Running, explica que «dissabte va ser un dia de bojos, hi va haver moltíssims canvis». Graciano comenta que durant la campanya de Nadal «la gent venia a buscar el regal i molts no sabien ni la talla. Per tant, ja pressuposaven que més tard el regal s´hauria de canviar». És per això que aquest dissabte la botiga es va omplir «tant de gent que buscava alguna peça rebaixada com de gent amb vambes, jerseis, malles o paravents que no eren del seu número», comenta la treballadora. En el cas de Rios Running, «s´han fet molts més canvis aquest any que el passat, però és que també hem venut més articles, perquè el juny ens vam traslladar al carrer del Born i això ens ha beneficiat». El més venut en aquesta botiga durant aquestes festes ha estat, tal com apunta Graciano, «les vambes per a infants».

On també hi ha hagut força activitat relacionada amb els canvis ha estat a la botiga Iglesias Moda. El seu responsable, Valentí Cardona, comenta que ha passat «més o menys com cada any: després de Reis arriben els canvis i és per això que reforcem la plantilla tant durant Nadal com els dies de després». Cardona calcula que «entre 2 i 3 setmanes anirem rebent clients amb peces per canviar. Normalment la causa del canvi és la talla o que el regal no ha acabat d´agradar». El responsable de la botiga de moda explica que aquests dies «també ve la gent que ha rebut un xec regal i es pot comprar el que vulgui».

En canvi, a la botiga d´electrodomèstics i aparells tecnològics Lowing, les seves treballadores, Luz Maria Rivero i Priscila Diego, estan sorpreses per la poca feina relacionada amb canvis o devolucions que han tingut en comparació de l´any passat. De fet, asseguren que només han fet un parell de canvis i que el client «s´ha acabat quedant un article de gamma més alta que el que ha retornat». El regal estrella a Lowing han estat els patinets elèctrics: «n´hem venut tres palets, i a cadascun n´hi poden anar 25». «Ha estat un bon any», conclouen les treballadores.



El 50 % de les joguines electròniques tornades no porten les piles adequades

Uns punts on l´activitat també es va mantenir frenètica dissabte, tot i que Melcior, Gaspar i Baltasar ja feia hores que havien pres el camí de tornada a l´Orient, van ser les botigues de joguines. En aquest cas, la majoria de canvis i devolucions no són perquè les joguines no agradin als infants (ja que les cartes donen moltes pistes per encertar-la), sinó perquè no funcionen correctament o són regals repetits.



Anna Farrés, responsable de la botiga Joguiba, explica que quan «els clients ens retornen articles amb força peces normalment és perquè en falta alguna. Llavors hem d´avisar el fabricant perquè ens l´enviï». També retornen a Joguiba força joguines electròniques «els clients normalment expliquen que no funcionen correctament i en més del 50 % dels casos només cal posar unes piles adequades, amb una bona potècia, perquè la joguina funcioni correctament». Farrés comenta que no «totes les marques de piles tenen la mateixa potència».Els aparells on és més complicat trobar l´avaria, «com els drons o els helicòpters», són portats a la botiga del carrer Guimerà, on hi ha tècnics experts que les revisen i reparen».



Farrés comenta que les joguines més venudes a Joguiba aquest Nadal han estat «els articles de Patrulla Canina , amb l´autobús, com el producte més buscat; les joguines de Lady Bug, i una nina que plora de debò. També s´han venut molt bé els cotxes de Blaze; i els clàssics, com el Lego, els playmobils i alguns jocs de taula que cada any triomfen».