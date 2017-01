Com s´elabora el pa artesanal?

L'associació L'Era ofereix un curs d'introducció a l'elaboració de pa artesanal del 16 de gener al 13 de febrer. Les sessions s´impartiran de 10 del matí a 12 del migdia, a l´edifici de la FUB.

El curs, a càrrec l'Idris Cruz, forner i especialista formador en l'elaboració de pa artesà, està pensat per a les persones que volen començar a conèixer aquest món. Els alumnes aprendran les tècniques, processos i ingredients bàsics per poder fer un bon pa a casa, utilitzant sempre ingredients naturals i farines de diferents cereals. Coneixeran els passos bàsics que s'han de seguir, com és el procés de fermentació i, finalment, la classe es traslladarà a un forn per submergir-nos de ple en aquest món i s'aprofitarà per fer receptes especials.

El curs té una durada de 20 hores i un preu de 139 euros. Les inscripcions es poden gestionar a través del web www.associaciolera.org, del telèfon 938787035 / 672337305 o del correu electrònic neus@associaciolera.org. Les persones a l'atur, menors de 25 anys i alumnes de l'Escola Agrària de Manresa tenen un descompte del 5%. El 30% de l'import es pot abonar amb moneda social de l'Ecoxarxa del Bages.